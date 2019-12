O Grupo Mulheres do Brasil/Núcleo Goiás, por meio do Comitê de Combate à Violência Contra a Mulher, promove a 3ª Caminhada pelo Fim da Violência Contra as Mulheres no próximo domingo (8). O evento acontece simultaneamente em todo o país e, em Goiânia, a concentração é a partir das 08h, no Parque Vaca Brava.

A iniciativa integra os “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres”, campanha internacional de combate à violência contra as mulheres e meninas, que consiste na mobilização global da sociedade civil em torno desse propósito. Por isso, durante a caminhada, os participantes devem vestir laranja, cor da campanha.

Segundo Luiza Helena Trajano, presidente do Grupo Mulheres do Brasil, a mobilização colocará nas ruas a voz de todas as pessoas, pedindo um basta aos índices vergonhosos da violência contra as mulheres. “Não podemos mais aceitar que uma mulher seja morta a cada duas horas e que haja um estupro a cada 11 minutos. Temos que mudar essa realidade urgente, é a união de todos e todas por uma causa global”, diz.

No Brasil, a ação dura 21 dias, já que começou em 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, pelo fato de mulheres negras serem as maiores vítimas da violência. Ainda no país, a mobilização se encerra na próxima terça, 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos.