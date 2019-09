Alimentação saudável não é baseada em dietas restritivas ou com consumo exclusivo de saladas e frutas. Quanto mais natural e feito mais artesanalmente possível melhor. É o que defendem a nutricionista Laíz Minas, a natural-chef Carol Diniz e a jornalista Marina Uchôa, que vão integrar um bate-papo em Goiânia nesta quarta-feira (25). O evento aberto ao público acontece a partir das 15h, na Casa Conceito do Plateau d’Or, no Setor Marista. Com entrada gratuita, as inscrições podem ser feitas pelo Sympla.

Sobre o tema “comendo com prazer e nutrindo seu corpo", a conversa faz parte do projeto “Papo com Conteúdo”. O bate-papo será mediado pela influencer Andrea Melo Scodro, do perfil @mamynatureba. Durante o evento, a natural-chefe Carol Diniz vai compartilhar uma receita prática e simples, demonstrando que para tudo que é pouco saudável há substituição.

O projeto “Papo com Conteúdo” é desenvolvido pelo Grupo Toctao e até o fim do ano contará com diversas atrações com foco em cultura, gastronomia, bem-estar, lifestyle, economia e design, a serem realizadas na Casa Conceito do Plateau d’Or e em outros pontos da cidade.