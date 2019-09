A quarta edição da festa "Selvática – Brasil Mestiço" reúne, neste domingo (29), para uma tarde de música as garotas do M'bandi e as DJs Gabi Matos e Eloah. O evento acontece a partir das 16h, no Ozz, em Goiânia, e prevê muita música brasileira feminina e feminista.

A festa surgiu de uma ideia da DJ Gabi Matos, vinda de conversas com várias DJs de Goiânia, sobre a falta de um espaço onde somente mulheres se apresentariam. “Primeiro era um grupo de WhatsApp para marcarmos um rolê, que fosse festa e encontro, da gente pra gente, porque queríamos também compartilhar informações e pesquisas musicais”, conta.

A quarta edição é a primeira que conta com uma banda, provavelmente a primeira de samba de Goiás que nasceu com o intuito de fazer ecoar prioritariamente vozes femininas, grandes sambistas que compuseram ou consagraram músicas que merecem ser mais ouvidas. Mulheres como Leci Brandão, Clara Nunes, Glória Bonfim, Elza Soares e muitas outras fazem parte do repertório.

Serviço:

Data: domingo, 29 de setembro

Horas: 16h

Quanto: R$5 até 19h; R$10 das 19h às 20h; R$15 após 20h

Onde: Ozz (Rua 121, nº 126, Setor Sul, Goiânia)