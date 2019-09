Goiânia ganha, nesta sexta-feira (27), uma nova unidade do Fast Escova, uma empresa genuinamente goiana, que oferece serviços de escova, hidratação, make e tranças rápidos (em até 45 minutos) sem hora marcada e minutos de espera.

Os preços também são acessíveis. Uma escova simples custa R$ 49. Já uma escova em cabelo com megahair sai por 69. Um pacote com cinco escovas fica por R$ 225 com direito a uma hidratação e, com dez escovas, por R$ 410. Uma Fast Trança sai por R$49, mesmo valor de uma Fast Make Casual e uma Fast Trança. Já uma hidratação com ampola de minerais e proteínas para os cabelos custa R$ 40.

O novo local fica na Avenida T-15, no setor Nova Suíça e o evento de inauguração acontece das 16h às 20h.