Durante as férias de julho, crianças e adolescentes que se interessam pela arte da moda terão diversas opções de atividades em Goiânia. Isso porque, oficinas de modelagem, corte e costura para crianças a partir dos 5 anos são atrações do Clube de Costura, localizado no Mega Moda Shopping.

Nesta aula, as crianças aprenderão a confeccionar uma peça de roupa. Já em outra oficina, também oferecida pelo loca, professores mostraram como fazer brinquedos de tecido. A confecção de acessórios, como itens para cabelos e chaveiros, estojos e bolsinhas de feltro, é outra opção de curso.

E os adolescentes não ficam de fora da programação. Para eles, a dica é aproveitar o curso de modelagem, corte e costura. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (62) 3217-7923 ou (62) 985916597.

Confira a programação

Curso de modelagem, corte e costura para adolescentes:

Idade de 12 a 18 anos

Datas e horários: 15/07 a 18/07 - 09h às 12h

Oficina de brinquedo de tecido para crianças:

Data: 17/07

Horário: 15 às 17h

Curso de modelagem, corte e costura para crianças:

Idade de 05 a 11 anos

Datas e horários: 23/07 a 25/07 - 14h às 17h

Oficina de acessórios para crianças:

Data: 03/08

Horário: 15h às 17h