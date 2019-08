Você já ouviu o termo exterogestação? Formulada pelo antropólogo Ashley Montagu e difundida pelo pediatra Harvey Karp, a teoria da exterogestação diz que a gravidez não dura apenas nove meses, e sim 12. O último trimestre aconteça fora da barriga da mãe. Assim, a ideia é fazer uma transição lenta do bebê para a vida extrauterina. Para isso, os pais devem recriar ao máximo as sensações que a criança tinha quando ainda estava no útero.

Com isso me mente, acadêmicas do curso de psicologia realizam a oficina “Uma nova forma de cuidar do seu bebê”. O projeto começa nesta segunda (2) e segue até o dia 18 de outubro. Os encontros vão acontecer na UniAlfa Bueno (segunda-feira) e na unidade Perimetral (sexta-feira), sempre a partir das 18h até às 18h50. As atividades são gratuitas.

Conforme as organizadoras da oficina, o bebê não nasce condicionado aos hábitos dos adultos. No útero, ele recebe alimento constantemente pelo cordão umbilical, em livre oferta. Ao nascer, está programado para satisfazer a fome quando deseja e não de três em três horas, por exemplo. É importante que essa adaptação e muitas outras sejam feitas aos poucos.

“O nosso objetivo é que todas as mães passem a usar esse método e também conscientizarmos as pessoas sobre os benefícios de curto e longo prazo que esse suporte pode dar”, explica a acadêmica de Psicologia, Karla Fernandes Dias Almeida.

Na prática

Os especialistas recomendam que o recém-nascido durma no quarto dos pais nos três primeiros meses, inclusive usufruindo de cama compartilhada. Além disso, façam o uso de carregadores como o sling, para que o recém-nascido se sinta bem próximo da mãe. A reprodução de sons que lembrem os ruídos do organismo materno, como o barulho de um secador de cabelos ou a voz dos pais ou cuidadores são algumas das atitudes que ajudam o bebê a lembrar do útero e a sentir que está seguro.

Serviço

Oficina “Uma nova forma de cuidar do seu bebê”

Quando: 2 de setembro até 18 de outubro

Onde: unidades Bueno e Perimetral

Horário: 18h às 18h50

Inscrições: (62) 99104-1191 ou (62) 99442-3597