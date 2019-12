Com a proposta de reunir moda, cultura e histórias inspiradoras, o Coletivo Tremma une rodas de conversa, exposição de artes plásticas e marcas de moda 100% autorais. O evento acontece nesta quinta-feira (12) e sexta-feira (13), na loja I´m be Yourself, em Goiânia. A ação é aberta ao público.

Idealizado pelas goianas Isabella Perillo e Nájla Rassi, o coletivo buscar conectar pessoas no projeto, com a essência do DNA goiano. “Acreditamos no que é genuíno e nacional. Valorizamos a história por trás do sonho. Queremos contribuir para o enriquecimento cultural do nosso país e entendemos que um olhar curioso para a moda leva a uma descoberta de nós mesmas”, afirmam.

Nesta edição, o ponto de partida que guiou toda a curadoria de moda e arte foi a palavra “conforto”. Além disso, uma das novidades é a participação de Amanda Pinheiro e Gabriela Moreira, da cafeteria Nous. As empresárias vão conduzir um talk sobre o tema “Empreendedorismo x Zona de Conforto”.

Já a arte contou com curadoria do coletivo Babakisses. Durante o evento, o espaço da loja será ocupado pela exposição de arte “Almofada”.

Conheças as marcas que participam da edição:



Aluf - @aluf – Criações de moda (roupas, sapatos e acessórios) que vestem o corpo a partir de matérias-primas singulares que resultam em produtos com responsabilidade social e ambiental.

Bambu - @bambubrasil – Coletivo Tremma lança junto com a Bambu a última coleção cápsula "O Pulo do Gato", que remete a um ditado empregado sobre situações de sucesso: não existe sucesso sem colaboração e amor.

Gloria Coelho - @gloriacoelho – Com 45 anos de história e referência na moda brasileira, Gloria Coelho une arte, design e tecnologia em suas criações.

Jana Favoreto - @janafavoreto – Designer cool de acessórios. As coleções da marca apostam em peças atemporais, em sua maioria feitas de alumínio reciclado e pedras.

Le Soleil d´été - @ le_soleil_d_ete_ - Um jeito leve de viver e vestir transformado em coleções de roupas, traduzido em linhos, algodões e sedas.

Letti + Cora - @letticora - Duas marcas que se unem para desenvolver coleções cápsulas exclusivas. Para o evento, lançarão uma coleção exclusiva de cintos e sapatos.

Livo – @ livoeyewear - A marca de eyewear reúne precisão industrial e cuidado artesanal para desenvolver produtos que passam por mais de 40 etapas no processo de fabricação, entre o design e confecção de suas armações e lentes.

Luiza Dias - @ luizadias111_ - Acessórios são formas singulares de se expressar e a designer Luiza Dias sabe muito bem. Peças sofisticadas, atemporais e que saem do óbvio em pulseiras, colares, brincos e anéis.

N10 - @ - Clássica e atemporal, a marca é extremamente contemporânea e feminina. A N10 se harmoniza com o tripé que inclui qualidade, conforto e atemporalidade, sem esquecer matéria-prima e acabamento.

Novo Louvre - @novolouvre - Modelagem contemporânea e estamparia digital única. A marca traz uma visão nova e moderna do que a moda deve ser.

Rocio Canvas - @rociocanvas - Apresenta uma proposta minimalista de vanguarda que investiga a modelagem, com o estilo e a assinatura de Diego Malicheski.

Tatiana Dumenti - @tatianadumenti_shop - A proposta é trazer sofisticação e sensualidade à moda resort e praia. A confecção das roupas é feita com dedicação, carinho e respeito à consumidora.

Wish Me Luck - @- Marca de bolsas artesanais da designer goiana Larissa Melo, que está com uma novidade e vai comercializar joias também assinadas pela designer.