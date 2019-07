A magia do circence está em Goiânia. Instalado no Passeio das Águas Shopping, o Circo Khronos traz, pela primeira vez na capital, o animal mecânico King Kong, que tem 11 metros de altura. Manuseado por controles, o boneco se movimenta, emite som e dá vida a um personagem que, apesar de assustador, diverte o público.

Além do gorila gigante, o circo traz artistas da Rússia, o mágico de Las Vegas, Homem Laser, os dinossauros T-Rex, palhaços e outras surpresas. A atração, que deverá ficar na capital até o final de julho, tem ingressos vendidos a R$20 inteira e R$ 10 a meia entrada para os espetáculos que vão de terça a domingo. No final de semana, o circo conta com três sessões e nos demais dias com uma sessão.

Serviço

Circo Khronos

Data: Até fim de julho

Horário: Espetáculos de terça à sexta, às 20h30

Sábados, domingos e feriados às 16h, 18h e 20h30

Onde: Estacionamento verde do Passeio das Águas Shopping