Quem acompanha há mais tempo a influenciadora digital, Thays Jubé, vai lembrar dos termos 'achadinhos', 'brusinhas', 'serpente' e entre outros que marcam o inicío da carreira da jovem. Para leitores da Ludovica, ela também é um rosto conhecido, afinal já estampou as páginas da revista impressa e da edição online, além de já ter sido entrevistada no Web Estúdio do Popular. O que, talvez, esta goiana não sabia - e que relata em seus stories - é que um dia estaria em grandes produções, estamparia grandes campanhas em shoppings e seria presença marcante em eventos exclusivos para celebridade nacionais e internacionais.

Como no último final de semana, em que Thays Jubé esteve em Aracaju para a Live Boteco Prime, a convite do também influencer Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia. Repleto de grandes nomes nacionais, o evento contou com apresentação de Léo Santana, Zé Felipe, Tierry e muito mais. Thays levou todo seu astral e irreverência para o meio de grandes celebridades brasileiras e seu look está rolando em várias enquetes de looks de celebridades em Instagrans de todo o Brasil. Vocês aprovam?

Quem é Thays Jubé (Ludovica, 2019)

A goiana Thays Jubé viu em comentários de amigas uma grande oportunidade. Ela conta que começou a publicar os próprios looks nas redes sociais ao perceber que conseguia se vestir bem sem gastar muito. “Eu tinha muitas amigas com poder aquisitivo maior que o meu, mas eu sempre conseguia sair tão bem vestida quanto elas e, às vezes, até mais. Isso aconteceu a ponto de elas perguntarem onde eu comprava as minhas roupas. As minhas produções eram baratinhas, de comércio popular. Então, vi nisso uma oportunidade para passar essas dicas. Tanto que meu Instagram é voltado para moda acessível”, explica.

Thays começou a fotografar os looks e publicar, sempre marcando o local onde comprou as peças. “Fazia fotos legais com essas produções sempre mais em conta e marcava os lojistas. Foi assim que eles começaram a me procurar. Foi tudo de forma bem orgânica. Aliás, eu nunca precisei ir atrás ou pedir para lojistas e isso é muito legal. É uma dica. Gostou de um look. Compre e poste. Marque o lojista. Quem sabe acontece naturalmente, né?", sugere.

