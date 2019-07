Na próxima quarta-feira (31), a consultora de negócios de moda Iara Quaresma, também especialista em imagem e coloração pessoal, ministrará palestras gratuitas em Goiânia. Os eventos acontecem em dois horários: das 17h às 18h, no piso 1 do Mega Moda Park, e das 18h às 19h, no Clube de Costura, localizado no piso G3 do Mega Moda Shopping.

Segundo Thâmara Zaia, Gerente de Marketing do Mega Moda, a ideia é proporcionar ferramentas para maximizar vendas e usar a moda a seu favor. “Queremos trazer consultoras de moda, especialistas e personas importantes deste segmento para compartilhar conhecimento, ampliando ainda mais o que já fazemos no Clube de Costura mensalmente. A diferença é que esta ação será direcionada exclusivamente para os nossos lojistas e clientes”, afirma.

As palestras terão o tema “Estilo, Moda e Beleza a favor de seu Cliente”. Para participar, basta se inscrever pessoalmente no SAC dos shoppings ou pelos telefones 62 3217-7916 ou 3624-8110.