A 4ª edição da CISBEI – Conferência Internacional sobre o Bem-estar Infantil, realizada pelos psicólogos Karla Cerávolo e Danilo Suassuna, acontece no próximo sábado (21). O evento será realizado no auditório do Olivera´s Place, em Goiânia, das 8h às 18h30.

Com o tema “Filhos - seres singulares convivendo no mesmo mundo”, a ação é voltada para pais, psicólogos, pediatras e pedagogos. Estima-se um público de 600 pessoas vindas de todo o país. Nesta edição, a programação conta com a palestra magna da escritora norte-americana Jessica Joelle Alexander, o autor gaúcho Marcos Rolim, a escritora carioca Tania Zagury e a jornalista mineira Andréa Werner.

A publicitária mineira Cris Guerra será a apresentadora do evento internacional, que é a maior conferência sobre a infância do Centro-Oeste. As últimas inscrições podem ser feitas presencialmente no Instituto Suassuna ou pelo site institutosuassuna.com.