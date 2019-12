Com o intuito de incentivar a prática de atividades físicas e uma vida saudável, acontece neste sábado (7) o "Aulão do Bem". A ação, promovida pelo Grupo InPulse, será realizada na Avenida Ricardo Paranhos, a partir das 8h.

A programação conta com aula de defesa pessoal com o lutador de MMA Flávio Carvalho, aula de ritmos com a professora Lorena Borges, além de palestras, serviços de fisioterapia, nutrição e coach. O evento terá ainda degustação de suplementos, animação com DJs e café da manhã energizante.

Os serviços do "Aulão do Bem" são gratuitos, mas o ingresso do evento é um gesto solidário: a doação de um brinquedo ou dois quilos de alimento não perecível. “Enquanto profissionais de saúde, nós, da InPulse, vemos nossa responsabilidade profissional diante do cuidado e do bem-estar das pessoas. E nada mais justo que atuar incentivando a qualidade de vida e ainda poder ajudar para termos uma sociedade melhor”, afirma o médico do esporte Diego Dias.

O profissional explica que a filosofia do movimento é o que pode salvar vidas e agregar mais saúde ao dia-a-dia de todas as pessoas, independente de faixa etária. “Será uma manhã de interação com alimentação saudável, realização de exercícios físicos e uma confraternização em prol do bem", finaliza.