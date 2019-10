Na próxima terça-feira (8), o ateliê Eleonora Hsiung realiza o lançamento de sua nova coleção, que foi pensada para relembrar a história da marca. A linha Heritage, que traduzido do francês significa herança, resgata as peças mais inesquecíveis ao lado de uma reinterpretação atual.

O evento de lançamento acontece no ateliê localizado no Setor Marista, a partir das 19h. "O caminho autoral e vanguardista demonstra uma identidade que vem desde a matéria prima. O metal exige imponência e força, assim como sedução para incentivar que o material tome as formas que o artesão deseja. Heritage será um novo passo para a reafirmação de que somos uma marca atemporal, capaz de produzir peças que são colecionáveis", descreve Eleonora sobre a nova coleção.

Serviço

Lançamento da coleção “Heritage”

Data: 8 de outubro (terça-feira)

Horário: A partir das 19h

Local: Ateliê Eleonora Hsiung (Rua 1.142,

nº 233, Marista. Goiânia)