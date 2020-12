“Larissa é frágil. Não é essa poderosa que é a Anitta”. É assim que Miriam Macedo, mãe da cantora Anitta, 27, descreve sua filha na série “Anitta: Made in Honório”, que estreia nesta quarta-feira (16), na Netflix.

A nova produção, que nada tem a ver com a primeira série da cantora, “Vai Anitta” (2018, Netflix), promete abordar em seis episódios um lado novo da artista, mostrando sua relação com a família, as pressões da carreira, sua fragilidade diante das dificuldades e, principalmente, Larissa.

“As pessoas perguntavam muito como criei o personagem, de onde veio essa personalidade, e eu vou explorar logo no primeiro episodio de onde isso surgiu. É uma história triste, mas que vai fazer muito sentido para todo mundo”, afirmou a cantora, na segunda-feira (14), em conversa com a imprensa.

Anitta conta que foi uma decisão difícil revelar para o público detalhes sobre sua história, de como a menina Larissa, sonhadora, de Honório Gurgel (zona norte do Rio), se tornou a Anitta poderosa, que coleciona hits, viaja o mundo e coleciona amigos e famosos por toda parte.

Segundo ela, foram “20 mil mãos” para ajustar a história que será contada agora na nova série. “Tudo feito com muito cuidado e acho que a galera vai entender bastante da origem do meu trabalho, os porquês”, afirma Anitta, que promete mostrar também sua intimidade em família.

“Eu sempre utilizo um veículo meu [como as redes sociais], uma forma minha de contar as coisas, para assuntos que eu quero comunicar sem o risco de uma interpretação errada das outras pessoas. Por isso, resolvi usar a série para explicar de onde a Anitta surgiu.”

Para a cantora, será uma oportunidade de mostrar mais de Larissa, e como ela emprestou um pouco de sua personalidade a Anitta. “São só qualidades [risos]. Muita alegria, energia, essa coisa de falar o que pensa. Eu coloquei essas características no meu personagem, além de outras coisas, que vocês vão ver”.

Cada um dos seis episódios será focado nos temas que fazem parte da essência de Anitta: a diversão ao lado da família, viagens de férias, discussões e decisões empresariais, ensaios para videoclipes e shows memoráveis, como o realizado no Parque de Madureira, no Rio de Janeiro, no fim de 2019.

ANITTA SEM FILTRO

Mas se alguém imagina que a série será uma idolatria à cantora, já que ela admite muito cuidado para falar do início de sua carreira, pode ficar despreocupado. Anitta afirma que vai ter sim polêmicas e até mesmo uma possível cancelamento dela pelo público em alguns momentos.

“Tem parte que eu assisto e falo ‘meu Deus, essa sou eu, que coisa horrível’”, brinca a cantora, que revela terem ocorridos flagras de seus surtos com a equipe e até com fã. “Eu só pedi que mostrassem o motivo do meu surto em vários momentos”, completa ela, para que o público a entendesse.

Mas, com exceção desse pedido, de mostrar os contextos, Anitta afirma que não vetou nada na série, e garante que não está nem um pouco preocupada com possível cancelamentos. “Não estou preocupada com cancelamento não. Depois de tanto tempo, não faz mais diferença”, brinca ela.

“É difícil que eu seja a pessoa a dizer ‘não vamos mostrar’. Geralmente é meu assessor. Se depender de mim coloco tudo, não tenho muito filtro. Mas nossa ideia a cada cena era saber se seria legal para a série, se prejudicaria minha carreira e se poderia mudar a vida das pessoas, impactar de alguma forma.”

A única censura que Anitta admite ter imposto foi em relação aos seus paqueras. Como a cantora estava solteira durante as gravações, ela admite ter sido um “troca-troca de boys” na época. Por isso, ela pediu que fossem colocados emojis nos rostos de cada uma deles, para preservá-los.

ANITTA REALIZADA

O desejo de Anitta de expor mais de sua vida pessoal e aproximar seus fãs de Larissa, fugindo do personagem que a deixou famosa, pode ser um movimento natural, já que ela admite ter realizado absolutamente todos os seus sonhos profissionais. Seu foco agora é a realização pessoal.

“Quando comecei, eu queria cantar, fazer sucesso, nem pensava em carreira internacional. Mas hoje zerei meus sonhos profissionais. Tudo que sonhava conquistar, eu achava que só conseguiria quando estivesse velha pra caramba. Mas acontece que já alcancei tudo e ainda estou com 27 anos”.

Os fãs não precisam se preocupar com uma possível aposentadoria, já que a cantora garante que continuará a cantar e se apresentar, mas o ritmo ela afirma já ter mudado bastante, principalmente depois de ter deixado o controle de sua carreira, agora sob os cuidados de uma equipe.

“As decisões não são mais minhas, é uma manager quem faz isso. Eu decidi cuidar mais de mim, Larissa. Eu tinha que ser artista, cuidar de contratos, papéis, era enlouquecedor. Eu fiz isso até me sentir 100% realizada com meu trabalho, e agora posso trabalhar e viver, curtir.”

“Isso não quer dizer que eu vou parar de trabalhar, pelo contrário, mas nada do jeito que vocês estavam acostumados (...) Meu sonho agora é conseguir ficar com alguém por mais de três meses, começar uma família, ficar mais com meus pais e irmãos”, afirma ela.

'ANITTA: MADE IN HONÓRIO'

Onde: Netflix

Classificação: 12 anos

Produção: Produtora Conspiração

Direção: Pedro Waddington

Episódios: 6 x 30 minutos