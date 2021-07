A exposição interativa Shrek acontece entre os dias 3 e 18 de julho, a Praça 1, no piso 1, do Flamboyant Shopping, em Goiânia. A ação seguirá todos os protocolos de segurança para garantir o distanciamento social seguindo as normas da OMS, segundo o shopping. A exposição conta com um cenário inspirado na magia e aventuras do ogro mais amado do planeta em 16 cabines que convidam o público a um passeio pelas cenas icônicas de todos os filmes e spin offs produzidos ao longo dos últimos anos.

Na exposição, além de contar com controle de acesso, o público é recepcionado por personagens em 3D e apresentações em formato de marionetes, simulando uma contação de histórias. O lúdico também está presente em cabines temáticas, que convidam crianças e adultos a uma viagem pelo incrível universo do ogro em meio a cenários instagramáveis. Os visitantes ainda podem interagir com a história acionando alavancas, botões e roldanas, que dão vida aos personagens em suas cabines.

A exposição, que terá estreia nacional a partir do Flamboyant Shopping, traz a assinatura da Doisaum, empresa especializada em ações temáticas com mais de 13 anos de mercado.

Sobre personagem Shrek

O personagem Shrek ficou conhecido após o lançamento dos filmes direcionados para o público infanto-juvenil pela DreamWorks Animation em 2001. Se tornou desde então um fenômeno cinematográfico e mexeu com a imaginação do mundo com: O Maior Conto de Fadas Nunca Contado! Shrek em seu primeiro filme parte em uma missão para resgatar a hostil Princesa Fiona com a ajuda de seu adorável Burro e reconquistar a ação de seu pântano do maquiavélico Lord Farquaad.

Serviço

Flamboyant Shopping Center apresenta Exposição Interativa do Shrek

Período: 3 a 18/07/2021

Local: Praça 1

Classificação etária: livre, porém crianças menores de 12 anos deverão estar acompanhadas por um responsável maior de 18 anos durante todo o trajeto dentro da exposição.

Horário de funcionamento da exposição: segunda a sábado, das 10h às 22h e domingo das 12h às 22h.

Os dias, os horários de funcionamento e as atividades poderão sofrer alterações e/ou cancelamentos sem prévia comunicação, de acordo com o decreto municipal vigente.

Aberto ao público