Com a missão de conectar as pessoas por meio da paixão pelo vinho, a Wine abre sua primeira loja física em Goiânia, localizada no bairro Jardim Goiás. A cidade, que está entre as capitais com mais Sócios do Clube Wine, ganha um novo lugar para os apreciadores da bebida encontrarem rótulos para todos os bolsos e aproveitarem o melhor do mundo do vinho com promoções exclusivas.

Com 180 m² e 350 rótulos, com mais de 150 exclusivos, à disposição dos clientes, a loja Wine Goiânia apresenta uma nova experiência para desbravar o mundo do vinho. O espaço vai além de vender o produto para o consumidor e se revela como um ambiente de convívio para os apaixonados pela bebida.

Com atendimento personalizado e especializado, a loja Wine Goiânia conta com um time de especialistas disponíveis para indicar rótulos de acordo com as necessidades de cada cliente, desde qual rótulo comprar para uma ocasião específica até qual WineBox assinar.

A experiência se torna ainda mais singular com os equipamentos modernos para desbravar o mundo do vinho presentes na loja. Como a Enomatic, máquina que permite aos Sócios e clientes degustarem as seleções do mês e exemplares da loja, e o Scan & Show, em que o cliente pode ler o rótulo e obter mais informações de cada produto. Além disso, é possível também assistir a vídeos e ficar por dentro de tudo sobre a região de cada vinho ao tirá-lo da prateleira com a Lift & Learn.

Além de produtos exclusivos, com preços para todos os bolsos, atendimento especial, tecnologia e curadoria do maior clube de vinhos do mundo, a loja Wine Goiânia está 100% integrada com o aplicativo Wine Vinhos e é possível fazer um pedido pelo catálogo, funcionalidade presente dentro do aplicativo, que pode ser entregue em até 3 horas nas áreas de cobertura da loja.

O cliente também é avisado pelo app quando está perto da loja e aparece uma notificação se quer continuar no estoque do e-commerce ou ir para o estoque da loja. Ao selecionar a segunda opção, o cliente pode realizar a compra dos vinhos direto no app e ir na unidade física retirar os produtos ou receber em casa, via delivery. Além disso, o pagamento também ocorre via aplicativo, sem que seja necessário o cartão físico e com a possibilidade de usar o saldo do WineUP, o programa de recompensas da Wine.

A proposta da Wine Goiânia é que todos os apaixonados por vinhos tenham muito mais do que um lugar para comprar seus rótulos favoritos. Ao visitá-la, é possível degustar alguns dos rótulos antes de finalizar a compra, descobrir mais sobre a vinícola responsável pelo vinho e até conhecer mais sobre o Clube Wine presencialmente. Além de ter vinhos exclusivos, que você não encontra nem no site da Wine.

Além de Goiânia, a marca já está presente em outros doze endereços no Brasil, localizados em São Paulo, Campinas, Curitiba, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e Vitória.

Conheça mais sobre a Wine

A Wine, que foi fundada em 2008 no digital, ousou investir em vinho no país da cerveja e, hoje, é o maior clube de assinatura de vinhos do mundo. Com o objetivo de aliar a tecnologia com a paixão pela bebida, a empresa conta com o Clube Wine, o e-commerce www.wine.com.br e o aplicativo Wine Vinhos, disponível para download na App Store e Google Play, que atingiu 1 milhão de downloads no início deste ano.

Atualmente, com a aposta na estratégia O2O (online to offline), a Wine rompeu as barreiras digitais como forma de proporcionar uma experiência cada vez melhor aos seus clientes.

Serviço

Loja Wine - Goiânia

Endereço: Av. Deputado Jamel Cecílio, n. 2.370, Quadra B-21, Lote 28/30, Loja 01, Street Mall Jardim Goiás. Bairro Jardim Goiás. Goiânia – GO.

Horário de funcionamento: 10h às 20h, de segunda a sábado

Delivery: (62) 99512-8769 - Segunda a sábado (10h às 19h)