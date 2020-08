Conforme avança o número de casos de Covid-19, aumentam também a procura por exames que detectam a doença. Para se ter uma ideia do aumento da demanda, somente nos laboratórios da Unimed Goiânia, em abril foram realizados 1.526 testes que diagnosticam o coronavírus. Em junho o número subiu para 12.932 e em julho para 20.554 exames.

Atenta à movimentação e ao aumento do fluxo de atendimento, a Cooperativa promoveu mudanças estruturais para diminuir a exposição das pessoas aos riscos de contaminação e, ao mesmo tempo, realizar testes que detectam coronavírus, mais seguros. As unidades Personal, que fica na Avenida Mutirão, atrás da T-9 e a da Casag, no Setor Sul, foram reestruturadas para atendimento exclusivo para exames de Covid-19.

Conforme avança o número de casos de Covid-19, aumentam também a procura por exames que detectam a doença. Para se ter uma ideia do aumento da demanda, somente nos laboratórios da Unimed Goiânia, em abril foram realizados 1.526 testes que diagnosticam o coronavírus. Em junho o número subiu para 12.932 e em julho para 20.554 exames.

Atenta à movimentação e ao aumento do fluxo de atendimento, a Cooperativa promoveu mudanças estruturais para diminuir a exposição das pessoas aos riscos de contaminação e, ao mesmo tempo, realizar testes que detectam coronavírus, mais seguros. As unidades Personal, que fica na Avenida Mutirão, atrás da T-9 e a da Casag, no Setor Sul, foram reestruturadas para atendimento exclusivo para exames de Covid-19.

“É importante frisar que estamos enfrentando uma pandemia sem precedentes, e a Unimed Goiânia tem buscado as melhores soluções para atender as demandas neste período”, garante o presidente da Unimed Goiânia, Sergio Baiocchi Carneiro.

Confira o horário de funcionamento das unidades exclusivas para a realização de exames que detectam Covid-19:

Personal

Segunda a sexta das 6h30 às 17h

Sábados das 6h30 às 11h

Casag

Segunda a sexta das 7h às 15h30

Sábados das 7h às 11h