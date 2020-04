Com o aumento exponencial do número de casos de Covid-19 em todo o mundo, autoridades têm tomado várias ações para evitar ainda mais a propagação da doença, dentre elas o isolamento social e a regulamentação de consultas à distância. Desde o início da crise causada pela pandemia, a Unimed Goiânia adotou algumas medidas para garantir a segurança dos pacientes, médicos cooperados e equipes assistenciais, além de dar apoio à sociedade no combate à disseminação da doença.

Para desafogar hospitais e centros de saúde com o fornecimento de atendimento à distância, a Unimed Goiânia criou um canal de atendimento exclusivo às pessoas com suspeitas ou dúvidas relacionadas ao coronavírus em seu aplicativo “Cliente Unimed Goiânia”, disponível para IOS e Android. “Pelo app “Cliente Unimed Goiânia” o beneficiário encontra várias opções de suporte, como Atendimento via WhatsApp, Consultório Virtual, dicas sobre a Covid-19 e orientações em relação à doença”, explica a diretora administrativa Maria Luiza Vieira, que acrescenta que as consultas on-lines atenderão exclusivamente beneficiários da cooperativa com suspeita ou dúvidas relacionadas à Covid-19.

No Consultório Virtual, os beneficiários serão atendidos e, de acordo com seu quadro clínico, orientados sobre o procedimento a seguir, conforme as orientações e diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS) e Ministério da Saúde (MS). Caso o paciente necessite, será encaminhado para nossa rede de atendimento para um exame presencial”, explica a diretora do Conselho Técnico, Lorena de Castro Diniz.

As consultas serão realizadas todos os dias das 7h às 19h. “Uma das principais armas contra a Covid-19 é a informação. Com tantas fakes news e o volume de notícias disponibilizadas, criamos esse canal para que o paciente tenha acesso a uma fonte de informação segura e que é atualizada constantemente”, explica Lorena.

Com a proposta de incentivar as pessoas a buscarem mais qualidade de vida durante a pandemia, a Cooperativa lançou o programa televisivo semanal, o Unimed em Ação, com dicas sobre saúde e esclarecimentos de dúvidas relacionadas aos temas que estiverem em voga, como o novo coronavírus. “Vimos essa necessidade de esclarecer dúvidas da população com pessoas que realmente entendem sobre o assunto, como nossos profissionais de saúde. Queremos trazer à tona discussões acerca das doenças que mais atingem à população, como a Covid-19, dengue ou câncer de mama, por exemplo. Sempre abordaremos temas de maneira informal e leve”, explica o presidente da Unimed Goiânia, Sergio Baiocchi Carneiro.

Vacinação

Desde o dia 1° de abril, a Cooperativa disponibiliza em horário agendado a vacina tetravalente contra gripe para beneficiários (R$80) e não beneficiários (R$140) enquanto durar o estoque. “A vacina não previne contra o coronavírus, mas protege contra quatro outros vírus, não menos importantes, além de diminuir as chances das pessoas ficarem doentes, ocupando menos leitos e desafogando os hospitais”, explica Sérgio.

O presidente da Unimed Goiânia lembra ainda ser fundamental que a população fique em casa para atenuar a linha de transmissão da doença. Além de se recolherem, Baiocchi diz ser imprescindível que todos tenham cuidado redobrado com a higienização das mãos. Ele alerta ainda para que as pessoas deixem para procurar os hospitais somente caso tenham tido contato com alguém testado positivo para o Covid-19, aliado aos sintomas de tosse, falta de ar e febre que não passe com antitérmicos.