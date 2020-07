A pandemia do Covid-19 mudou o comportamento dos consumidores, que têm utilizado mais o celular na hora de pagar as contas e fazer compras. Segundo pesquisa divulgada em maio pela ComScore, uma empresa de análise de internet que fornece dados de marketing para as maiores empresas, editoras e agências do mundo, mais de 90% dos acessos na categoria Serviços Financeiros no Brasil foram feitos por meio de telefones celulares.

A pesquisa apontou que 82 milhões de usuários preferem resolver questões financeiras pelo celular, do que pelo Desktop (11,1 milhões). Percebendo esta tendência, algumas empresas têm incentivado o recebimento de fatura on-line, além de oferecer várias formas de pagamentos da fatura, é o caso da Unimed Goiânia, que notou um aumento de 4,53% em relação ao mês de fevereiro nas solicitações para recebimento de faturas por e-mail e débito automático.

“Mais do que ecologicamente correta e o uso consciente dos recursos naturais, a fatura digital proporciona facilidade, agilidade, além de reduzir custos e, neste momento, evita a disseminação do coronavírus, já que cliente não precisa sair de casa para pagar o boleto e não tem contato com outras pessoas. É importante destacar ainda que a fatura on-line apresenta as mesmas informações que a versão impressa e pode ser entregue diretamente na caixa de e-mail do destinatário”, ressalta o presidente da Unimed Goiânia, Sergio Baiocchi Carneiro.

“A emissão da fatura on-line está disponível para Pessoa Física, podendo o contratante atualizar o boleto vencido, já com o cálculo de juros e multa, até 59 dias após o vencimento. Disponibilizamos três diferentes formas de impressão para o pagamento: pelo site unimedgoiania.coop.br, na opção “segunda via de boletos”; por meio da nossa Assistente Virtual Jane; ou pelo aplicativo Cliente Unimed Goiânia, disponível para Android e IOS”, frisa o diretor Financeiro da Cooperativa, Cesar Vilela, que acrescenta que para o beneficiário receber a fatura mensalmente por e-mail, é só solicitar no site e em caso de dúvidas, ligar na Central de Atendimento 0800 642 8008. O pagamento pode ser feito por débito automático, DDA ou débito na conta.