As salas estruturadas para que o aluno vivencie a prática médica nos seus diversos ambientes são apenas alguns dos detalhes que a UNIFAN inseriu no seu projeto pedagógico para o Curso de Medicina, com objetivo de dar ao aluno, além da competência para o exercício da profissão, capacidade de tomada de decisão capaz de fazer a diferença para o bem estar e a vida do paciente.

Além desta, outras iniciativas fortalecem a formação do profissional médico para atuação em consonância com a ética, dignidade, respeito e visão humanitária, sem fugir do pleno domínio do pensamento crítico.

Estes resultados são buscados com incentivo a pesquisa, prática da extensão, investimento continuado na qualificação do quadro docente e entrega para o aluno do papel de sujeito protagonista do processo de aprendizagem, o que exige estímulo à dedicação na busca pelo domínio do conhecimento de cada módulo da grade curricular.

As salas de aulas, laboratórios e outros espaços acadêmicos são ambientes que colocam o estudante frente a frente com desafios semelhantes aos que vai enfrentar no dia a dia da carreira médica. O método PBL (sigla inglesa que pode ser traduzida para o português como Aprendizagem Através do Problema) mais do que dar condição, exige prática pedagógica – o aluno é o principal gerador do conhecimento.

Para buscar este objetivo, o conteúdo deve ser ministrado com informações atualizadas, observando que a atividade médica exige competência para os desafios do consultório, do atendimento a saúde no setor público, nas empresas privadas prestadoras do serviço na área, no setor filantrópico e para o exercício da docência.

Contemporaneamente o profissional médico precisa do preparo para as diversas opções para a prática do conhecimento. No setor público a busca pelo médico só cresce desde que foi implantado no País o Programa de Saúde da Família, para a atenção primária.

O aumento da criação dos planos de saúde pelos hospitais e a expansão das empresas que já atuavam na área também aumentou a procura pelo médico nas diversas especialidades, para ampliar e aperfeiçoar seus quadros clínicos.

A expansão das escolas de Medicina no Brasil fez crescer a demanda por docentes médicos. Aí estão as razões que norteiam a busca de excelência no ensino para o curso de Medicina da UNIFAN e a instituição se desdobra para cumprir sua missão. Um médico formado na UNIFAN será sempre um profissional competente, compromissado, dedicado, ético e humanitário.