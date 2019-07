A UniEVANGÉLICA, maior centro universitário do Centro-Oeste brasileiro, está com seu vestibular continuado em andamento, uma nova oportunidade de estudar em uma das maiores instituições de ensino superior do Estado de Goiás. Com mais de 40 cursos ofertados, a instituição é reconhecida pela qualidade e pela sua tradição.

Para se inscrever no processo seletivo, basta acessar o site do vestibular agendado (http://www.unievangelica.edu.br/vestibular/2019-2/A/regular/), fazer a inscrição, agendar a prova e ter a chance de realizar o tão sonhado sonho de conquistar o diploma em nível superior. Atualmente, são oferecidos mais de 30 cursos de graduação na modalidade presencial, além de especializações, mestrados e doutorado.

Também são oferecidas várias opções de cursos na modalidade de educação a distância (http://www.unievangelica.edu.br/vestibular/2019-2/EAD/home/)

A UniEVANGÉLICA fica na Avenida Universitária, Km. 3, 5, na Cidade Universitária. Informações sobre o ingresso na instituição estão no site ou nas páginas do Instagram e Facebook.

Universidade

Em breve, a UniEVANGÉLICA deverá se transformar em uma universidade. Isso porque o Centro Universitário de Anápolis já possui vários requisitos exigidos pelo Ministério da Educação para alcançar este patamar. Além da graduação, a UniEVANGÉLICA passa por um processo de ampliação dos programas de pós-graduação stricto sensu. Atualmente, estão em andamento o mestrado e doutorado em Ciências Ambientais e o mestrado em Odontologia na UniEVANGÉLICA.

Empregabilidade

A UniEVANGÉLICA, é reconhecida pela alta empregabilidade proporcionada aos alunos. Dentre os exemplos de sucesso da instituição estão cursos como Engenharia de Software, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil e Administração. Em todos eles cerca de 80% dos graduandos estão estagiando ou empregados.

No caso de Ciências Biológicas, 30% das turmas conseguiram espaço em Secretarias de Meio Ambiente, 40% ocupam cargos no DAIA e outros 30% optaram pela carreira acadêmica e cursam mestrado e doutorado em universidades como USP, UFG, UNB, UEG e na própria UniEVANGÉLICA.

Esse diferencial também se aplica aos alunos de Publicidade e Propaganda. Apenas neste primeiro semestre, as turmas de primeiro e segundo período receberam 28 ofertas de estágio, todos remunerados, e quatro dos selecionados já foram contratados.

Taxa de abandono

O Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA possui uma das menores taxas de abandono universitário entre universidades particulares brasileiras, de acordo com levantamento feito pelo site de busca de faculdades Quero Bolsa, com base em dados do Inep. O índice, de 12,39%, coloca a instituição na terceira colocação, atrás apenas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 1ª colocada, e a Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp).

Bolsas de estudo

Foi lançado recentemente o Programa GraduAção, uma iniciativa da Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Emprego e Renda que prevê a concessão de bolsas de estudo em instituições de ensino superior do município. Quem sonha em fazer um curso superior encontra na UniEVANGÉLICA diversos incentivos, como os programas federais ProUni e FIES; e a Bolsa Universitária OVG. A UniEVANGÉLICA também tem programas próprios de incentivos aos estudantes, como o Bolsa Filantropia; PRAVOCÊ – Parcelamento Estudantil e Financiamento Bradesco. A oferta será de acordo com a disponibilidade de cada programa e atendendo regulamentação própria.