Em um momento de crise, medidas que estimulem a obtenção de vantagens com os gastos habituais é sinônimo de economia e são sempre muito bem-vindas. O Anuidade Zero, programa de cashback da OAB-GO, aparece como uma alternativa aos advogados e advogadas que já realizam compras pela internet, possibilitando o retorno de parte desse valor em abatimento na anuidade de 2022.

São mais de 700 lojas participantes, incluindo as principais redes de varejo. Quanto mais concentrar suas compras pelo portal do programa (cofry.com.br), menos cada advogado e advogada inscrito na OAB-GO pagará na anuidade de 2022. O desconto pode chegar a 100%.

Cada produto tem um porcentual associado, conforme estabelecido pelo seu fabricante ou varejista e previamente divulgado. Um celular de R$ 1 mil, por exemplo, pode ter 2,5% de bônus. O advogado, devidamente cadastrado no portal, ao comprá-lo, acumula R$ 25,00 de desconto na anuidade do próximo ano.

O leque de possibilidades é amplo: de supermercados a serviços de streaming; de empresas de turismo a lojas de vestuário; passando por produtos eletrônicos, livros, material de escritório, cursos, saúde e bem estar.

Se perambular por shoppings lotados em busca de presentes já era uma obrigação cansativa, a ideia representa comodidade diante do agravamento da pandemia da Covid-19 neste ano.

Além de se ver livre das aglomerações, advogados e advogadas que optarem por concentrar as compras nas lojas virtuais cadastradas no programa de cashback, estarão acumulando descontos em sua anuidade OAB.

Participação

Para participar, o advogado deve realizar o cadastro. Com a conta ativada, basta escolher o estabelecimento ou pesquisar pelo produto desejado e clicar em "visitar a loja". É possível realizar buscas pelo nome do local, pelo tipo de mercadoria ou por uma das 30 categorias especificadas no site.

Para acumular os créditos, o colega deverá acessar as lojas obrigatoriamente por meio do site do programa. É uma forma de ganhar duas vezes: com o desconto oferecido pela loja e com o crédito a ser abatido da anuidade.

O programa foi lançado na segunda-feira (31 de maio), em evento transmitido na plataforma da OAB-GO no YouTube, e toda a advocacia já pode se cadastrar.

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=F4dukIUYIjk&t=270s