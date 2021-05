Os desafios que profissionais de saúde do mundo todo vêm enfrentando durante a pandemia da Covid-19 são evidentes: médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas, atuando na linha de frente e diretamente ligados ao tratamento dos pacientes com a doença, são os mais exigidos neste momento, principalmente levando em conta que ainda não existe uma perspectiva de quando a pandemia irá retroceder.

Isso mostra, mais do que nunca, a importância deste segmento, não apenas agora, mas também na eventual retomada e no resgate do chamado “novo normal”, onde, além de lidar com as sequelas da pandemia, será preciso redobrar a atenção para a política de prevenção sanitária, que deve prosseguir, e para os cuidados a serem tomados no sentido de se evitar uma nova pandemia, principalmente de proporções globais como esta.

Tudo isso mostra que a Medicina é, efetivamente, a profissão do futuro. Esteja este futuro próximo ou distante, as Ciências Médicas determinarão os rumos que a humanidade haverá de tomar, para garantir não apenas a saúde, mas o bem-estar e a qualidade de vida.

É neste momento que destacamos a atuação, em 28 anos de atividade, do Centro Universitário de Goiatuba, o UNICERRADO. Atendendo com qualidade à necessidade de demanda profissional em várias áreas, o UNICERRADO tem, através de seus cursos de Ciências da Saúde, um destaque incontestável em nível regional.

O UNICERRADO apresenta, como diferenciais na área de Medicina, atividades práticas em unidades de Saúde desde o 1ª Período, laboratórios especializados, corpo docente da área básica composta por mestres e doutores e da área específica e por médicos especialistas, além de programa de Iniciação Científica.

Ela oferece também projetos de Extensão, Cultura e Esporte, biblioteca física e virtual, softwares especializados e possibilidade de interação com mais 04 cursos na área de Saúde do próprio Centro Universitário, sem falar na disponibilidade de toda Rede Pública de Saúde do Município de Goiatuba e demais municípios conveniados.

Portanto, o futuro tem um lugar garantido para os profissionais de Saúde. E o lugar deles, no presente, é no curso de Medicina do UNICERRADO.