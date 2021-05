Há alguns anos as áreas de nutrição e de medicina têm ampliado seus olhares em relação à investigação dos aspectos fisiológicos e moleculares de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como diabetes, câncer, obesidade, doenças cardiovasculares etc. Estima-se que 1,9 bilhão de adultos apresentem excesso de peso e, destes, 600 milhões estejam com obesidade. No Brasil, as DCNT têm sido responsáveis por 68,3% do total de mortes, com destaque para doenças cardiovasculares (30,4%).

Para reduzir o risco de desenvolvimento dessas doenças, estudos da área de nutrição investigam como otimizar e manter a homeostase em nível celular, tecidual e corporal. Para isso, se faz necessário compreender a atuação dos nutrientes em nível molecular, envolvendo então a interação de genes e proteínas

Assim, as pesquisas no campo da nutrição passaram a envolver não só epidemiologia e fisiologia, mas biologia molecular e genética. Surgiram os estudos de nutrigenômica. A nutrigenômica estuda como os nutrientes e compostos bioativos modulam o padrão de expressão gênica e suas consequências nas relações entre saúde e doença.

Os nutrientes e compostos bioativos podem modular a expressão gênica de forma direta e indireta. Diretamente podem se ligar a receptores nucleares ou a fatores de transcrição, alterando a transcrição de gene(s) alvo, e indiretamente agem ativando uma cascata de sinalização que desloca um fator de transcrição para o núcleo.

E como podemos compreender melhor essa ação? A obesidade, uma DCNT, causa um processo pró-inflamatório crônico no organismo e vários nutrientes e compostos bioativos têm sido estudados em relação a capacidade de modulação desse processo. Um exemplo é o licopeno, encontrado no tomate e na goiaba, e o tirosol, encontrado no azeite de oliva.

Esses compostos bioativos são capazes de reduzir a expressão de genes envolvidos na produção de citocinas pró-inflamatórios. Mais um exemplo? O resveratrol, polifenol que pode ser encontrado principalmente nas sementes de uvas, na película das uvas pretas e no vinho tinto. Esse composto bioativo pode reduzir a expressão de citocinas pró-inflamatórias em células pulmonares.

Assim, a nutrigenômica nos ajuda a compreender melhor como a alimentação pode influenciar diferentes vias metabólicas e nos auxilia na redução do risco do desenvolvimento de DCNT. Mas atenção, sempre procure um nutricionista para saber melhor como inserir esses alimentos na sua rotina alimentar para obter determinados resultados.

Anna Paula Oliveira Gomes é nutricionista, mestre e doutoranda em Nutrição e Saúde pelo Programa de Pós Graduação em Nutrição e Saúde e integrante do Grupo de Pesquisa Genômica Nutricional e Alterações Metabólicas Relacionadas às Doenças Crônicas Não-Transmissíveis