No último dia 05 de agosto, a Câmara dos Deputados aprovou a MP 1041/21 que busca simplificar a abertura de empresas e melhorar o ambiente de negócios brasileiro. Em 2020, no relatório Doing Business, publicado pelo Banco Mundial, o Brasil foi enquadrado como 124 do ranking em termo de facilidade de fazer negócios, de um total de 190 economias analisadas, ou seja, as atuais regulações do ambiente de negócios da economia brasileira, impostas aos empreendedores, são tão burocráticas e complicadas que coloca o Brasil como um dos piores ambiente, pouco propício à abertura e às atividades de uma empresa.

Dos 10 critérios pontuados, o Brasil aparece na posição 133 no critério de abertura de empresas, 98 em obtenção de eletricidade e em 61 na proteção dos investidores minoritários, situações estas que a nova norma visa mudar. Todos estes e alguns outros pontos foram alvos de mudanças e melhorias.

Entre as inúmeras alterações, valem destaque:

- Alvarás de funcionamento e licenças serão emitidas automaticamente para atividades consideradas de risco médio, dispensando a prévia análise humana, o que passará a ocorrer por intermédio de sistema responsável pela integração dos órgãos e das entidades de registro (observadas as regras de licença ambiental);

- Permite o registro de empresas com estabelecimento “virtual” (sem estabelecimento físico) em sistema do governo federal;

- A empresa poderá optar por utilizar o número de CNPJ como nome empresarial;

- O CNPJ passa a ser o único número de identificação nacional cadastral da empresa perante todos os órgãos públicos federais, estaduais e municipais;

- Eliminação de arquivos físicos digitalizados pela Junta Comercial;

- Empresas que não possuem movimentação por dez anos, perderão a proteção ao nome empresarial;

- Dispensa o reconhecimento de firma em procuração exigida pela Junta Comercial;

- Extingue a EIRELI e a Sociedade Simples, respeitadas as regras de migração, passando, inclusive, a determinar que todas as sociedades sejam submetidas às regras empresárias;

- Passa a permitir que o administrador da sociedade resida oficialmente no exterior;

- Introduz inúmeras mudanças na legislação das Sociedades Anônimas, com destaque para a criação de ações ordinárias com voto plural.

As alterações, de fato, revelam uma verdadeira melhoria no “ambiente de negócios”, possuindo potencial para avançar a colocação do Brasil no próximo Ranking Doing Business, além de facilitar a vida do empresário brasileiro, que, ainda, enfrenta uma enorme bagagem de burocracia.

O Brasil progredirá em algumas searas, favorecendo a abertura de novos negócios, propiciando mais rapidez, transparência e facilidade ao registro de empresas, além de reduzir o próprio custo. Em tempo de pandemia, essa vitória é ainda mais relevante.

Todavia, como um bom legislativo brasileiro, nada é perfeito. Cabe também uma grande crítica: O Senado Federal havia excluído as propostas que alteram o Código de Processo Civil, como a instituição preferencial da citação e intimação virtual, por entender pela sua inconstitucionalidade, modificação esta rejeitada pela Câmara.

De fato, nos parece que a mudança é inconstitucional, uma vez que há clara limitação material pela Constitucional Federal, ao passo que o artigo 62, inciso I, letra “b”, veda expressamente a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa à processual civil.

Insegurança jurídica esta que caminha em contramão ao restante da norma e, por certo, será levada ao Poder Judiciário, caso persista. Vale lembrar que o texto aprovado aguarda sanção presidencial, e permite ao Presidente vetar dispositivos.

Ser empresário no Brasil é uma árdua tarefa e a burocratização dos procedimentos e da obtenção dos incentivos acabam por desestimular novas ideias e projetos que poderiam causar grande impacto e benefícios a toda sociedade. O respirar da desburocratização é um grande passo no alcance de um país acessível a todos aqueles que buscam melhorá-lo com o empreendedorismo.

Henrique Esteves Alves Ferreira

Mestre em Direito pelo Instituto Brasiliense de Direito Público – IDP. Especialista em Direito Empresarial pela FGV/RJ. Professor de Direito Empresarial da UniAraguaia. Professor da Pós-Graduação em Direito Agrário e Agronegócio da UniAraguaia. Advogado, sócio do escritório Alencar Lopes Esteves Sociedade de Advogados.