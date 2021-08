“O professor disserta sobre o ponto difícil do programa. / Um aluno dorme, cansado das canseiras desta vida”. Esses versos de Carlos Drummond de Andrade lembram muitos estudantes que trabalham o dia todo e chegam cansados para mais uma jornada: estudar. Não é tarefa fácil conciliar trabalho, vida pessoal, vida acadêmica, porque exige esforço, coragem e também força de vontade; além disso, gestão do tempo – tanto para estudantes do noturno quanto do diurno.

A sociedade da informação e do conhecimento requer do sujeito cada vez mais competências e habilidades; para tanto, estar atento ao que está à sua volta não é o suficiente, é preciso tempo para o aprimoramento, para a formação inicial/continuada. No campo do Direito não é diferente, especialmente no que se refere a dominar novas áreas de atuação, como direito ambiental, direito digital, direito da saúde, entre outras. Sem esquecer a importância do domínio da tecnologia para o contato virtual com os clientes, o acesso à digitalização de processos e a inteligência artificial. Sendo assim, no curso de Direito, é indispensável estar em contato com essas nuances, além da importância de saber utilizar os conhecimentos adquiridos de modo contextualizado e interdisciplinar.

Segundo dados do Censo da Educação Superior (2020), na comparação entre 2009 e 2019, entre os dez maiores cursos de graduação em número de matrículas, o Curso de Direito ocupava o segundo lugar em 2009 (652.476) e o primeiro em 2019 (831.350). Um dos motivos desses números pode ser a variedade de oportunidades de atuação profissional – direito público, direito privado, magistratura, diplomacia, advocacia.

Para tanto, o estudante de Direito – além do aprofundamento no contato com as leis e o domínio da linguagem – precisa da Filosofia, da Sociologia, da Antropologia para conhecer a sociedade. Atuar em prol do outro na busca por justiça requer esse olhar ampliado desde a formação inicial.

Sem dúvida, essa é uma necessidade não apenas no campo do Direito, pois cada vez mais os profissionais precisam de competências que vão além de seu campo específico do saber, é importante ter flexibilidade, criatividade, adaptação ao novo, saber trabalhar em equipe e tomar decisões. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) avalia ao final do Ensino Superior se os concluintes, como Formação Geral, têm competências para “promover diálogo e práticas de convivência, compartilhando saberes e conhecimentos”; “buscar e propor soluções viáveis e inovadoras na resolução de situações-problema”. Desse modo, não é, exclusivamente, o contato com a lei “pura”, no caso do Curso de Direito, que propiciará ao egresso ter desenvolvido tais competências.

Em tempos remotos, quando a exigência era a simples memorização, o rigor metodológico, a dedicação a páginas e páginas de compêndios; hodiernamente, o mundo em constantes mudanças requer um estudante “conectado”, prospectivo, que tenha como meta o aprender a aprender, o aprender constante.

Qual seria a dificuldade então? Fazer tudo isso sendo um trabalhador-estudante, ou seja, além da árdua jornada de trabalho que muitos enfrentam, do tempo e das condições de deslocamento casa – trabalho – instituição, das “canseiras da vida”... De acordo com o Censo da Educação Superior (MEC/INEP, 2020), em 2019, o número de matrículas em cursos presenciais de graduação chegava a 57,6% no período noturno. Segundo publicação da Agência Brasil, em maio de 2020, 61,8% dos estudantes de instituições privadas trabalhavam concomitantemente aos estudos, sendo 69% com carteira assinada. Nas instituições públicas, 40,3% trabalhavam enquanto estudavam; sendo 49,5% com carteira assinada.

Se em outras épocas o dia 11 de agosto já foi marcado por manifestações e reivindicações, talvez, agora, o mais urgente seja batalhar por uma educação de qualidade, igualdade de acesso e condições de permanência para esse trabalhador-estudante.

No dia 11 de agosto, desde 1927, comemora-se o Dia do Estudante e do Advogado, em razão da solenidade de cem anos da criação da Faculdade de Direito de Olinda (PE) e do Largo do São Francisco (SP). Ao pensar, especificamente, no Dia do Advogado, cabe, também, a lembrança da Carta (1911) de Rui Barbosa – importante advogado e jurista brasileiro – sobre “O Dever do Advogado”, ao afirmar que “a tradição jurídica das mais antigas civilizações a reservou sempre ao ministério do advogado. A este, pois, releva honrá-lo, não só arrebatando à perseguição aos inocentes, mas reivindicando, no julgamento dos criminosos, a lealdade às garantias legais, a equidade, a imparcialidade, a humanidade”.

Assim, ao levar em consideração “imparcialidade” e “humanidade”, é mister a ênfase nas discussões de temas socialmente relevantes, como os direitos humanos, o direito ambiental, os direitos da infância e da terceira idade, o direito às políticas de gênero, à diversidade e ao patrimônio cultural.

Elaine Nicolodi

Licenciada em Letras pela PUC-Goiás. Doutora em Educação pela UFG. Professora no Curso de Direito do Centro Universitário Araguaia.