Ao longo de todo este mês de maio, o Centro Universitário UniAraguaia, em Goiânia, oferece cursos de formação para ambiente on-line direcionados a professores das redes públicas de ensino. São abertos para professores da educação básica ao nível superior e auxiliares de todas as regiões do Brasil e do exterior, e o que é melhor: com inscrições gratuitas.

A programação, preparada com exclusividade pela Instituição, é diversificada e envolve temas como metodologias ativas, sala de aula invertida, aprendizagem baseada em projetos; gamificação; inovação da educação; dentre outros (veja box ao final da matéria).

O objetivo da UniAraguaia, ao ofertar cursos de formação para ambiente on-line, é contribuir para a qualidade do ensino e garantir a eficiência do processo ensino-aprendizagem, além de ajudar profissionais da Educação a atravessar os desafios impostos pela pandemia.

Os cursos são realizados por meio do Núcleo de Inovação e Tecnologias Educacionais (Nite), desde 2019, mas foram intensificados no ano passado, com a implantação das medidas de combate ao novo coronavírus, quando se tornou urgente a instalação do regime especial de aulas não presenciais. Só em 2020, mais de 20 mil profissionais foram atendidos.

“A formação de professores da rede pública em tecnologias e metodologias ativas é essencial para o desenvolvimento de habilidades técnicas e tecnológicas e também para compreender a aplicação pedagógica dessas ferramentas e metodologias em ambientes presenciais e não-presenciais, favorecendo o processo de ensino-aprendizagem”, destaca o reitor da UniAraguaia, Arnaldo Cardoso Freire.

“A UniAraguaia, hoje, tem parceria com a Google For Education, o que proporciona aos alunos e docentes drive ilimitado nas nuvens, trabalho colaborativo interativo por meio do Google Apps, e também ambientes de sala de aula online com momentos diferenciados no Google Classroom e no Google Meet”, afirma a coordenadora do Nite da UniAraguaia, professora Tatiana Carilly. “Todas essas ferramentas contribuirão no processo de ensino presencial, remoto e, futuramente, no ensino híbrido”, acrescenta.

Em 2021, as oficinas gratuitas começaram em janeiro e seguem abertas à comunidade. De acordo com Tatiana, os professores que aproveitarem a oportunidade terão acesso a um amplo conhecimento na área tecnológica. Para garantir a vaga em um ou mais cursos da programação, basta fazer a inscrição, gratuitamente, na página da UniAraguaia na Internet, usando a plataforma Sympla. Todos os participantes receberão certificados.

Gabriella Oliveira é estudante do 6º período de Jornalismo da UniAraguaia, sob a orientação da professora Patrícia Drummond

PROGRAMAÇÃO DE MAIO

DATA CURSOS 10/ MAIO Sala de Aula Online 17/ MAIO Como visitar outros lugares sem sair da sala de aula 21/ MAIO Gamificando as estratégias 24/ MAIO Metodologias ativas – 1: Sala de aula invertida 25/ MAIO Inovação da Educação 31/MAIO Metodologias ativas: 2 – aprendizagem baseada em projetos

INSCRIÇÕES

Para se inscrever visite o site da UniAraguaia:

https://materiais.faculdadearaguaia.edu.br/sala-de-aula-online

Basta clicar no curso escolhido e realizar a inscrição gratuita. O participante receberá um e-mail com as instruções de participação.

Acompanhe também nas redes sociais do NITE:

Instagram: @nucleodeinovação

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UChnDsOoa2qnqCGbQHCxfp2g