O Centro Universitário UniAraguaia, instituição de ensino superior goiana com 20 anos de atuação, inaugura no próximo sábado, dia 15/05/2021, às 14h, o Polo Avenida Paulista, em São Paulo.

Para marcar a inauguração, haverá uma solenidade de abertura com a presença do reitor da instituição, prof. Me. Arnaldo Cardoso, da diretora Pedagógica, profa. Ma. Rita de Cássia Del Bianco, e do vice-diretor prof. Me. Hamilcar Costa.

A inauguração contará ainda com uma palestra gratuita transmitida pelo Zoom e Youtube, com o tema “A importância da Engenharia de Segurança do Trabalho frente à Pandemia da COVID-19”. O palestrante será o diretor científico da Associação Ibero-americana de Engenharia de Segurança (AIEST), Amaury Machi Júnior, que é pós-doutorando em Ciências da Saúde e engenheiro de segurança do trabalho da prefeitura de Diadema.

O novo polo soma-se a outros 125 localizados nas cinco regiões do País, além do polo internacional nos EUA. A rede de educação da UniAraguaia está ainda maior para oferecer muito mais oportunidades aos alunos e à sociedade na construção de um futuro melhor por meio da Educação.

Sobre a UniAraguaia

A história do Centro Universitário Araguaia começa há mais de 20 anos, com o surgimento da Faculdade Araguaia (FARA), Portaria MEC nº 693, de 05/04/2001, cuja mantenedora é a Sociedade de Educação e Cultura de Goiás S/C Ltda, instituição fundada no ano de 1994 como sociedade civil, de caráter educacional e cultural.

Em 2020, recebe conceito máximo (nota 5) do MEC, Portaria 74, publicada no DOU em 17/01, passando de Faculdade para Centro Universitário Araguaia - UniAraguaia. Obtendo maior autonomia universitária perante a comunidade acadêmica e científica, por meio do reconhecimento e excelência dos serviços prestados.

Serviço: Evento de Inauguração Polo Avenida Paulista

Endereço: Avenida Paulista, número 509, sala 209.

Contato: (11) 3283-2398

Link de inscrição palestra: https://bit.ly/3e6DiSP

Site UniAraguaia: www.uniaraguaia.edu.br