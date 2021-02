A formação de professores no Brasil se torna mais evidente a partir dos anos de 1980, uma vez que esse período foi marcado por demandas ligadas à Educação Básica e ao Ensino Superior, com exigências em torno da qualidade, sob a ótica das políticas educacionais e da determinação dos caminhos para formação de profissionais. Tudo isso objetivando o atendimento aos novos tempos que se instalaram no país a partir desse espaço temporal presentes na prática educativa, aos elementos que compõem a profissão, à profissionalização e à profissionalidade docente.

Quando optamos pela escolha da profissão professor(a), devemos estar preparados para encontrar no processo formativo o contato com os conhecimentos, práticas, saberes e as atividades da docência que perpassam também pelo entendimento da maneira como os professores irão encarar o conhecimento e sua aquisição para atuarem profissionalmente. Enfrentar um contexto de complexidade que, em torno da profissão docente, nos leva a refletir sobre quais são os sentidos e as condições históricas, sociais e culturais em que os profissionais da educação foram sendo reconhecidos como tal. Isso significa que, no processo formativo, tem-se que levar em conta a constituição da profissão que se define por determinações históricas e sociais, tais como: status da profissão, crenças, valores, preconceitos, relações de trabalho, carreira, entre outras, e que, consequentemente, já pertencem ao universo de conhecimento dos sujeitos que ingressam num curso de formação de professor(a) no campo das licenciaturas.

Por vezes, essas percepções, de certa forma, conflitam com a formação docente no que tange à elaboração dos elementos que irão compor o trabalho, a prática, os saberes, a relação com o conhecimento, as técnicas. Enfim, componentes que irão fundamentar a base da docência como profissão, isto é, a profissionalidade. O conceito de profissionalidade emergiu da perspectiva de se ter um novo olhar sobre a docência e ao exercício da atividade profissional dos professores como uma tendência investigativa. Conceitualmente, ressaltamos que, a profissionalidade significa “[...] o conjunto de comportamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes e valores que constituem a especificidade de ser professor” (SACRISTÁN, 1999, p. 65), portanto, está diretamente ligada aos aspectos que se relacionam não apenas à compreensão dos elementos que comporão a prática profissional docente, mas também aos que se conectam às condições histórico-econômicas e reais, à individualização profissional, aos sistemas educativos, às relações organizacionais, aos interesses coletivos, à autonomia e, fundamentalmente, à identificação com a profissão.

E é durante o processo de formação inicial, o(a) futuro(a) professor(a) adota características próprias sobre o conhecimento, competências e atitudes do ser professor quando ingressa e quando conclui um curso de licenciatura. As áreas das licenciaturas vão desde a Pedagogia às demais, como História, Geografia, Ciências Biológicas, Teologia, entre outras que habilitam os profissionais a atuarem na Educação Básica, Educação Infantil, Educação de Jovens e Adultos, Ensino Fundamental ou Ensino Médio, além da gestão escolar e, por conseguinte, na Educação Superior. Sendo assim, é no contexto da formação inicial, ou seja, na graduação, é que se deve colocar em debate as questões de valorização da profissão docente tal como ela se apresenta, mostrando a realidade e as dificuldades encontradas nesse contexto, pois, para aprender a ser professor, não basta ter a formação inicial como perspectiva única nesse processo.

Tornar-se um (a) professor (a) constitui um exercício da prática profissional de encarar um processo que inicia com a escolha da profissão, a inserção na formação inicial e a compreensão de que o ato de conclusão da formação não encerra o compromisso com o um dos atos fundamentais da docência, que é a constante elaboração de conhecimentos que encerra a prática educativa. A docência se elabora num espaço de relações sociais, em uma complexidade ligada às relações entre os indivíduos, às instituições e aos conflitos e, também, tensos derivados da profissão e da relação com a docência, sendo que muitos desses aspectos são pouco discutidos em pesquisas acadêmicas. Um deles relaciona-se ao de compreender de que maneira os futuros professores elaboram uma compreensão daquilo que realmente seja a ser um(a) professor(a).

A profissionalidade docente apresenta-se como histórica e temporal e, por vezes, os professores ainda não compreendem que uma das condições impostas a essa construção é a de que precisam interpretar seus saberes, suas práticas, bem como manter um estudo permanente acerca dos componentes de sua formação. Ressalta-se que todas as profissões historicamente, de alguma maneira, se articulam para que se constituam sua profissionalidade por meio do reconhecimento, das regras, do estatuto, da identidade ou da representação social.

Por Rita de Cássia R. Del Bianco

Pedagoga, Psicopedagoga, Mestra em Educação, Doutoranda em Educação

Diretora Pedagógica do Centro Universitário Araguaia – Uniaraguaia

Colaboradora de Rede de Pesquisas de Professores do Centro-Oeste – REDECENTRO