A tecnologia no mundo tem avançado de forma significativa e muda não apenas a forma como realizamos nossas tarefas e ações no mundo físico, mas também transforma nossa concepção e sentido de tempo e espaço. Ou seja, a tecnologia nos permitiu a mudança de paradigma da humanidade, uma vez que, através dela, é possível registrar experiências, vídeos, fotografias, criar, se desenvolver, obter e produzir conhecimento. Desta forma, abriram-se as fronteiras do mundo.

Conforme os autores Rocha e Trevisan (2020), “o importante é olhar a tecnologia como um produto engendrado nas relações sociais estabelecidas pelos seres humanos, como forma de propiciar, aprimorar, estabelecer ou transformar as relações com seus semelhantes”. Assim, ela exige dos indivíduos maior esforço intelectual, o uso do pensamento e da criatividade.

Também, as tecnologias servem como mediadoras, como se fossem estratégias qualitativas nas relações profissionais e pessoais. Isso faz com que fomentem a melhoria de vida das pessoas, legitimem o poder e sirvam, também, como um diferencial competitivo para as organizações.

Já as redes sociais surgem como uma ferramenta digital, pois estabelecem uma comunicação de forma rápida e constante. Na lógica do mercado, fazem-se presentes nas relações humanas e profissionais dos indivíduos, utilizando múltiplas plataformas interconectadas, inter-relacionadas, de interferência mútua e convergentes.

Ainda segundo os autores Rocha e Trevisan (2020), temos que pensar de forma crítica a mídia e as redes sociais, pois elas compreendem que é importante buscarmos o agir de forma proativa na transformação da nossa realidade. Aquilo que você consome ou busca nas redes forma a sua identidade como indivíduo, ao mesmo tempo em que todo conteúdo produzido e pesquisado contribui para a sua formação de influenciador e influenciado que vivem em constante mutação.

O fato é que a mídia está ancorada ao consumo de produtos e serviços que são favorecidos através das tecnologias digitais, que também têm um contraponto: as chamadas Fakes News, movimento que, de certa forma, é visto de forma negativa, mas precisa ser estudado com muito cuidado, pois quando nos deparamos com uma crítica do público digital, estes se manifestam rápido, tanto de forma positiva como negativa.

Passamos por momentos de mudanças no mercado consumidor, ou seja, o comportamento do indivíduo enquanto cidadão-consumidor tem causado impacto na indústria e o cidadão tem ganhado expressão e força para valer os seus direitos e deveres. Entende-se que as redes são um espaço democrático e de ações coletivas e, com isso, as pessoas estão se tornando (ou já se tornaram) formadores de opinião, utilizando plataformas como blogs, perfis no Twitter, ou simplesmente interagindo em páginas de empresas, marcas, políticos, artistas, entre outros. Observamos, portanto, que o sucesso nas mídias sociais está baseado nos estudos das características das pessoas, produtos ou serviços.

Por Ma. Luciene Ribeiro da Costa

Administradora e Funcionária Pública da Prefeitura de Goiânia

Mestra em Desenvolvimento e Planejamento Territorial

Profa. do curso de Ciências Contábeis da UniAraguaia