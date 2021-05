Por Letícia Renata Leite e Mateus Marques, estudantes de Jornalismo da UniAraguaia, sob a orientação da professora Patrícia Drummond

De acordo com o Decreto Municipal nº 2.600, publicado no dia 27 de abril de 2021, foi autorizado, em Goiânia, o funcionamento dos “estabelecimentos privados de ensino regular nas etapas infantil, fundamental, médio e superior”. Sendo assim, as instituições de ensino particulares da Capital já podem receber seus alunos, seguindo algumas normas de proteção, já que ainda vivemos uma pandemia.

Prevalecem, por exemplo, as orientações de distanciamento social, com a adoção de 2,25 m² por pessoa, para calcular a capacidade máxima da sala de aula, além da aferição da temperatura de cada estudante na entrada da escola. Para a segurança de todos, os alunos que estiverem com febre (temperatura maior que 37,5 graus) ou apresentarem quaisquer sintomas de Covid-19, não poderão adentrar o ambiente. Vale ressaltar, ainda, que o estudante que não se sentir seguro com as aulas presenciais também pode optar por seguir no ensino remoto.

Titular da Secretaria Estadual de Educação, Fátima Gavioli prevê para agosto o retorno das aulas presenciais na rede pública goiana. Foi o que ela afirmou em matéria publicada pelo jornal O Popular, de Goiânia, em 28 de abril, um dia depois da publicação do Decreto Municipal nº 2.600. Segundo Fátima, a vacinação de profissionais da Educação contra a Covid-19, no Estado, deve ocorrer em ordem decrescente de idade e, inicialmente, apenas para aqueles que atuam no Ensino Básico das redes pública e privada.

Conscientização

Pesquisa do Censo Escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aponta que, em Goiás, exatamente neste segmento – a Educação Básica pública e particular -, 1,4 milhão de alunos matriculados foram impactados com o fechamento das escolas em razão da pandemia. Hoje, pouco mais de um ano depois de anunciadas as primeiras medidas de enfrentamento da crise sanitária, parecemos estar mais familiarizados com a situação, com as descobertas científicas e com algumas formas de proteção para evitar a disseminação da doença. Além disso, também já vemos resultados de outros países que reabriram suas escolas, com a retomada do ensino híbrido ou presencial. Diferente de março de 2020, quando tudo era muito novo e se fazia urgente o fechamento das escolas, como forma de conter a propagação do novo coronavírus.

Em carta aberta aos prefeitos e prefeitas, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) destaca que “as escolas devem ser as últimas a fechar e as primeiras a reabrir em qualquer emergência ou crise humanitária”. Nesse contexto, o Unicef lançou um guia prático para auxiliar as coordenações das escolas no planejamento e execução da reabertura segura das instituições de ensino. As ações têm regras em comum: a conscientização e o engajamento de toda a comunidade para que, assim, possamos ter resultados positivos da execução dos protocolos de contenção da Covid-19 no ambiente escolar.

Presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Goiânia (SEPE), Flávio Roberto de Castro avalia que essa participação vai além dos muros das unidades de ensino. “Nossa preocupação é com o comportamento da sociedade como um todo. Se ela não se comporta de forma correta em outros ambientes, fica difícil para que a escola cumpra seu papel”, argumenta”. “Se, na escola, o aluno recebe uma orientação, e, em casa, a família reafirma essa orientação, vai ser muito mais fácil conscientizá-lo. É possível vencer esses desafios se a comunidade, como um todo, unir esforços e passar a tratar Educação como prioridade, independentemente se é rede pública ou privada”, conclui.

Medidas para retomada das aulas presenciais na rede privada

- Instalação de novos equipamentos e de uma comunicação visual para reforçar medidas de prevenção;

- Reorganização de carteiras escolares para atender ao distanciamento;

- Instalação de dispensers de álcool em gel;

- Reorganização de espaços coletivos;

- Retirada de catracas;

- Instalação de tapetes sanitizantes e acrílicos nos locais de atendimento, entre outros;

- Uso de EPIs por alunos, professores e funcionários, como máscara e face shield;

- Treinamento de professores e prestadores de serviço das escolas, em especial as equipes de limpeza.