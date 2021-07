O racismo tem sido um grande problema no Brasil desde a era colonial. No entanto, o preconceito e a discriminação, então com base nas percepções sociais, podem também afetar o meio ambiente, no que chamamos de Racismo Ambiental. O Racismo ambiental é definido como uma injustiça ambiental, que neste caso é direcionada às populações menos favorecidas, contribuindo assim para a exclusão social.

A má distribuição de recursos que são, por obrigação, arrecadados para suprir a necessidade de todos, gera um processo de exclusão social. Em regiões onde o imposto é cobrado com valor maior os benefícios chegam com grande facilidade, já nos locais mais afastados do centro econômico e com valores de impostos mais baixos, os benefícios não chegam ou, quando chegam, demandam tempo ou com grandes prejuízos.

A injustiça ambiental gera processos de exclusão quando benefícios como saneamento básico, coleta seletiva, transporte público, saúde, segurança pública e área de lazer não chegam a boa parte da população. Seja pela atitude permissiva do poder público ou pela ausência de políticas públicas no combate ao racismo ambiental. Dessa forma, um dos critérios para se evitar que esse processo ocorra, deve partir inicialmente do poder público, que deve garantir equidade na distribuição de recursos e benfeitorias e implementar políticas públicas sobre o racismo ambiental. Em outras palavras, preparar pessoas capazes de debater, informar e aprofundar o conhecimento sobre o assunto, como estratégia para estabelecer um diálogo sobre as condições dignas de vida à população.

Prof. Dr. Milton Gonçalves da Silva Júnior

Doutor em Ecologia, Professor Titular da UniAraguaia nos Cursos de Engenharia Ambiental e Engenharia Agronômica.

Prof. Dr. Fernando Ernesto Ucker

Doutor em Agronomia, Coordenador e professor do Curso de Engenharia Ambiental e Engenharia Agronômica da UniAraguaia