Talvez você acredite que conhece a maioria dos mamíferos do Cerrado. Afinal, provavelmente você conhece o lobo-guará, o tamanduá-bandeira, a onça parda, os macacos prego e guariba, os tatus e alguns outros. Porém, todos esses são animais relativamente grandes e fáceis de enxergar. Por isso, os pesquisadores que estudam mamíferos, os mastozoólogos, chamam esses animais de médios e grandes mamíferos.

Contudo, existem mamíferos que não vemos tão facilmente. Alguns deles são bem pequenos, vivem no alto das árvores e só saem à noite, como, por exemplo, os ratos da mata e as cuícas (foto). Esses são os pequenos mamíferos. E, para conhecê-los é preciso utilizar técnicas especiais para encontrá-los no seu ambiente natural.

Não adianta andar pela mata à noite, eles passarão despercebidos bem em cima do seu nariz. O que geralmente fazemos é espalhar várias armadilhas pelo local na esperança de capturar alguns deles.

Então, você volta lá na pergunta do título e diz: “Eu conheço a maioria dos mamíferos, só não conheço esses pequenos!”. Acontece que os roedores, ratos; e marsupiais, cuícas e gambás; são dois dos três grupos de mamíferos que têm o maior número de espécies.

O terceiro grupo é o dos morcegos, mas vamos falar deles em um outro texto. Os demais mamíferos, aqueles que você vê facilmente, compõem a minoria entre as espécies de mamíferos. Assim, de fato, a maioria dos mamíferos do Cerrado permanece desconhecida para quem não conhece os pequenos mamíferos. Ficou surpreso?

Talvez outra surpresa seja o fato de que o camundongo e a ratazana não são roedores originários do Brasil. Essas espécies foram trazidas da Europa nas embarcações dos colonizadores. Elas são invasoras. Contudo, no Brasil, existem cerca de 234 espécies de roedores nativos que incluem as capivaras, pacas, cutias e os tantos e tantos ratos que vivem nas matas e campos do país. Você imaginou que fossem tantos?

E qual a importância de conhecer melhor os pequenos mamíferos? Saber quais espécies vivem por aí, nos ajuda a entender a sua importância para a sociedade e para a conservação do próprio Cerrado.

Por exemplo: Você sabia que alguns ratos e cuícas são ‘jardineiros’ da mata? Eles espalham as sementes que vão produzir novas árvores, ajudando a preservar a floresta. Isso se chama dispersão de sementes. Quer saber mais? Consulte o projeto @pelomundoasfora no Instagram e leia sobre dispersão de sementes e outros assuntos.

Outras espécies de pequenos mamíferos se alimentam de néctar e ajudam na polinização das flores. Entretanto, nem tudo são flores. Algumas espécies de roedores e cuícas podem servir de hospedeiras para vírus e bactérias capazes de causar doenças nos seres humanos, como a febre maculosa, a hantavirose e a leptospirose.

Por isso, é importante saber quais são e onde vivem essas espécies de pequenos mamíferos que podem afetar a nossa saúde. Desta maneira, já que algumas espécies podem trazer benefícios e outras podem ser prejudiciais, é importante conhecermos bem essa parcela escondida da biodiversidade do Cerrado para podermos maximizar os benefícios e impedir os prejuízos.

Paulo Henrique Asfora é biólogo, doutor em Ecologia, professor nos cursos de Ciências Biológicas, Nutrição e Fisioterapia da UniAraguaia, coordenador do projeto de divulgação científica Pelo Mundo Asfora e coordenador do projeto de pesquisa Biodiversidade da Fazenda Experimental Morro Feio.