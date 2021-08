As Instituições Religiosas (IR) têm a mesma natureza das associações e são livres para definir a sua organização, sua estruturação interna e o seu funcionamento – auto-regulamentação, conforme dispõe os artigos 44 e seguintes do Código Civil Brasileiro. Mas, não estão isentas de seguirem estrutura jurídica própria para elaboração de seu ato constitutivo e de registro em órgão respectivo.

Assim, não basta juntar um grupo de pessoas com o mesmo credo, alugar uma sala, colocar uma placa da denominação religiosa e horários dos cultos ou cerimônias, e simplesmente ‘achar’ que a liberdade de culto é suficiente para isso.

É necessário, no universo jurídico, dar validade legal para a existência desta instituição religiosa e, então, assegurar todos os direitos a ela aplicáveis, inclusive o da liberdade religiosa. Ou seja, não basta existir de fato. A instituição religiosa também deve ter personalidade jurídica (‘existir de fato e de direito’).

Para tanto, um especialista no assunto deve ser consultado para orientar os líderes religiosos e, mais, confeccionar os documentos jurídicos necessários para sua validação e, ao mesmo tempo, atender e entender o credo daquela instituição religiosa para assegurar seus interesses dentro da legalidade.

Isso não é apenas uma mera formalidade. Mas uma segurança aos líderes religiosos das instituições juridicamente personificadas que delimitarão a sua responsabilidade subsidiária enquanto líderes, frente a um ato praticado diretamente pela instituição religiosa e seus desdobramentos.

Cabe pontuar ainda, que o registro correto da instituição não apenas a resguarda com inúmeros direitos e garantias, mas, também, aos seus membros e demais simpatizantes daquele credo.

Ainda, seguindo o que aqui já foi pontuado, o regulamento ou conjunto de regras da instituição religiosa disciplinará as relações jurídicas que possam incidir sobre as pessoas ou coisas. E nele, conterá todos os princípios da instituição religiosa, regulamentação de seus atos; definirá direitos e deveres da instituição religiosa, de seus líderes e membros, e, assim, garantindo convivência harmônica e democrática preceituada em lei.

Por exemplo, se uma pessoa que não é membro daquela instituição religiosa e quiser, no templo daquela IR, ali celebrar seu matrimônio deverá observar as regras e procedimentos internos para saber se poderá ou não ser realizado seu casamento ali, sem qualquer dever de indenizar pela instituição religiosa.

O mesmo se aplicará às mais diversas situações, desde que se estas, ainda que em sentido amplo, tiverem sido disciplinadas no estatuto ou regulamento interno da IR, confeccionado e assinado por advogado(a) nos moldes da Lei 8.906/94, que saberá se tal preceito religioso fere ou não qualquer disposição legal no momento da elaboração do documento.

Mas não apenas isso, o profissional especializado em Direito Eclesiástico orientará os líderes religiosos sobre o porquê de se registrar a IR e, ainda, a razão pela qual não se pode validar aquela prática ou norma religiosa, auxiliando-o e orientando o melhor a se fazer dentro das confissões de fé daquela IR e conforme as disposições legais pertinentes àquela matéria.

Prof.ª Karolinne Pires Vital França

Advogada atuante em Direito Empresarial, Direito do Trabalho e Direito Eclesiástico. Professora de Graduação e Pós-Graduação, pesquisadora e coordenadora do Grupo de Estudos sobre Direito Eclesiástico do Centro Universitário UniAraguaia. Mestra em História pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Sócia do Escritório Vital & Oliveira Mendes Advocacia.