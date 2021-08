Trabalhar na Procuradoria do Patrimônio Imobiliário de Goiânia foi uma experiência singular que tive ao longo do ano de 2019. Além do vasto aprendizado e das amizades formadas, lidar com questões que envolvem a contraposição entre a forma tomada pela cidade e seu passado planejado foi extremamente intrigante. Em um único processo era possível encontrar plantas de loteamentos que prometiam um determinado futuro para nossa capital, e, ao virar de uma página, a entropia típica das cidades, organismos vivos, mostrava sua força capaz de invalidar os planos elaborados.

Vários são os setores com loteamentos compostos por previsões equivocadas, áreas que deveriam abrigar escolas, espaços para feiras populares, e até mesmo parques, mas que, por razões diversas, foram empregadas de outras formas. Por vezes, tal área não era incorporada ao patrimônio público por displicência da Administração – basta recordar que no ano passado o governo “encontrou” mais de 800 imóveis estaduais esquecidos em outros entes da federação –, em outras ocasiões, a iniciativa privada falhava ao realizar a venda de tais espaços que deveriam ser destinados ao público.

Goiânia, enquanto cidade planejada pelo Estado de Goiás, teve diversos loteamentos conduzidos pelo ente estadual, de modo que os principais setores da capital advieram deste trabalho. E, a partir dessa atuação, áreas públicas como o mercado central e a praça cívica se tornaram patrimônio municipais. No entanto, há uma área pública que nunca se tornou de fato pública, uma região compreendida entre o CEPAL e o Parque Areião, ao longo de toda a rua 115, ocupada historicamente por particulares.

Rumores entre servidores mais antigos apontavam para uma possível omissão deliberada dos governantes da época, como forma de favorecer a familiares que teriam iniciado o processo de invasão. Caso confirmados por um levantamento histórico da cadeia possessória, os boatos indicariam um claro atentado à impessoalidade, o que pode não parecer tão relevante, especialmente tendo em vista ter a cidade se adaptado a situação atual. Porém, quando se conhece o que se planejara para a área em questão, qualquer goianiense deve se ressentir.

Localizada em uma região de declive, próxima às margens do córrego Botafogo, o projeto original previa que a região hoje ocupada abrigaria um parque municipal. Tal área verde comporia um cinturão com o Parque Areião, e, além de proporcionar mais opções de lazer aos cidadãos, funcionaria como uma zona permeável. As águas pluviais encontrariam ali um local para se infiltrarem, diminuindo, em tese, as inundações das proximidades.

O planejamento inicial jamais será colocado em prática. A lição jurídica de que os bens públicos são imprescritíveis, ou seja, não se adquirem com o passar do tempo e com a consequente usucapião, parece não ter sido aplicada, tendo se optado por proteger a segurança jurídica e favorecer os ocupantes. Dessa maneira, verifica-se que, além das impossibilidades fáticas relacionadas a se utilizar a área da forma inicialmente pensada, como, por exemplo, a alteração de toda a malha de trânsito da região, outros desafios também se colocariam.

O plano do loteamento original ficará apenas nas plantas e nos planos originais, os goianienses nunca terão esse parque do traçado original, uma vez que o próprio Estado de Goiás vem se empenhando há anos para a regularização fundiária da área e regularização das posses. As cidades devem ser vigiadas, ou sucumbem à desordem.

Autor: Tiago Ducatti de Oliveira e Silva. Advogado e professor de Direito Administrativo e Ambiental da Uniaraguaia. Mestre em Direitos Humanos pela UFG, especialista em Direito e Bacharel pela UFG. Atuou como assessor no Ministério Público de Contas do TCE-GO e na Procuradoria-Geral do Município de Goiânia