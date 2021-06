O Centro Universitário Araguaia (UniAraguaia), em parceria com O Popular, realiza, no dia 22 de junho, às 19h, o Webinar, trazendo como pauta de discussão Inclusão, Educação e Sociedade, mesmo tema do livro produzido pelo Núcleo de Estudos sobre o Ensino para a Pessoa com Deficiência da UniAraguaia (INCLUI), que será lançado durante o evento. As inscrições devem ser feitas pelo Sympla no link: https://www.sympla.com.br/webinar---inclusao-educacao--sociedade__1247679. O evento será transmitido pelo canal da UniAraguaia no Youtube e dará certificado de horas extracurriculares aos participantes inscritos.

O evento terá como debatedores grandes nomes da área da educação, o Professor na Área de Educação e Saúde na infância e na adolescência, José Leon Crochick; a Diretora Pedagógica da UniAraguaia e Doutoranda em Educação, Rita de Cássia Del Bianco; e o Especialista em Tecnologia, Inovação e Educação, Ralph Rangel; e contará com a mediação do jornalista Handerson Pancieri.

O projeto Webinar tem o objetivo de levar informação ao público diretamente da fonte, de uma forma mais dinâmica e interativa, atraindo desde curiosos a especialista do tema abordado. Os temas trazidos para discussão são definidos de acordo com critérios de assuntos pelos quais o público demonstra grande interesse ou podem ser personalizados para o segmento de um patrocinador.

Neste evento será lançada a terceira edição do livro Inclusão, Educação e Sociedade, produzido pelo INCLUI, com organização de Arnaldo Cardoso Freire, Paola Regina Carloni, Sandra Paro e Tatiana Carilly Oliveira Andrade. Os artigos que fazem parte da obra são selecionados através de um edital nacional. “Os artigos foram analisados por uma comissão, que conta com docentes extremamente renomados na área, então, são artigos que revelam um nível elevado de pesquisas, de conhecimento apresentados e de reflexões levantadas”. Destaca Tatiana Carilly, uma das organizadoras da obra.

A obra Inclusão, Educação e Sociedade nasceu para pensar a inclusão tanto do ponto de vista de seus desafios como também de suas possibilidades, no sentido de promover as potencialidades individuais, o respeito à singularidade física, mental, intelectual e espiritual, procurando ainda contribuir para que a interação entre os indivíduos enriqueça e estimule o crescimento de todos de modo a construir uma sociedade mais humana, justa e igualitária. Neste terceiro volume, aborda educação inclusiva, bullying, deficiências, adolescentes autores de atos infracionais, habilidades de leitura e o pilates como ferramenta de inserção social. O livro procura fornecer subsídios teóricos aos estudos e debates sobre a inclusão, sobretudo para professores, estudantes e familiares, que buscam aprofundar a compreensão a respeito dessas questões.

Tatiana destaca que ainda precisa há um longo caminho a trilhar para tornar a inclusão algo realmente efetivo na sociedade. “Ações que vão em direção da inclusão, com cada pessoa fazendo sua parte, cada grupo se unindo em prol da inclusão, pode fazer a diferença e tornar a sociedade mais inclusiva. Tudo que se direcionar à inclusão deve fazer parte da agenda da sociedade porque existem várias barreiras ainda. A legislação tem avançado, a sociedade tem avançado, mas vemos que ainda, na prática, infelizmente ocorrem situações contrárias à inclusão e temos que lutar contra esse tipo de coisa”, conclui.

Tiago Teixeira, aluno do 7º ano de jornalismo da UniAraguaia, sob orientação da professora Ana Maria Morais