Com a pandemia, vivemos um processo de intensificação da transformação digital, e a Educação sentiu de muito perto essas mudanças. Nesse novo cenário, em que as pessoas estão isoladas em casa, sem a possibilidade de ir até uma escola ou universidades, as metodologias ativas e o ensino híbrido chegaram para ficar. No caso da pós-graduação, chegou a haver um aumento na busca por cursos online, porque muita gente aproveitou o período de reclusão para buscar aperfeiçoamento profissional.

Para a coordenadora do Núcleo de Inovação e Tecnologias Educacionais, do Núcleo de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação da UniAraguaia, professora Tatiana Carilly, é preciso garantir que a formação continuada reúna qualidade pedagógica, técnica e tecnológica. “Hoje em dia não existe mais a possibilidade de parar de estudar. A pós-graduação é um dos caminhos para desenvolver habilidades que o profissional precisa buscar o tempo todo para não ficar fora do mercado”, afirma.

Segundo a professora, que é doutora em Educação e também coordenadora dos cursos de graduação em Jornalismo e Publicidade e Propaganda na modalidade EaD da UniAraguaia, a visão da sociedade perante o ensino remoto mudou com a experiência da pandemia. “Com a utilização das tecnologias para aulas síncronas e assíncronas, as pessoas estão mais familiarizadas com as metodologias ativas, as aulas online e ao vivo, enfim, o ensino remoto passou a ser algo mais comum no cotidiano das pessoas.”

Tatiana lembra que, na UniAraguaia, a experiência com as metodologias ativas e o ensino híbrido começou ainda antes da pandemia. “Os professores já estavam recebendo formação desde 2019 e fomos a primeira instituição goiana a oferecer aulas totalmente online já na segunda semana de isolamento social, ainda em 2020”, lembra.



COMO ESCOLHER A INSTITUIÇÃO E A MODALIDADE DE ENSINO

A coordenadora do MBA Assessoria de Imprensa na Comunicação Digital, a jornalista e professora Maraísa Lima, afirma que é preciso lembrar que o Ensino Híbrido é caracterizado por metodologias que colocam o aluno no centro do processo de ensino-aprendizagem. Por isso, é preciso ter muito cuidado ao buscar uma instituição de ensino superior para cursar uma pós-graduação, principalmente se for online.

“Com o aumento da procura, surgiram muitos cursos baratos, de até 59,90 por mês, por exemplo, mas é preciso prestar atenção na hora de escolher a instituição”, avalia. O primeiro critério é saber se a instituição é credenciada e avaliada pelo MEC. Ela lembra que, na UniAraguaia, existem pós-graduações online de apenas seis meses de duração, mas que levam em conta a qualidade do ensino e a adequação ao mercado de trabalho específico. Ela orienta também a verificar a qualidade do corpo docente. “Ensino remoto não é simplesmente o professor dar aula do mesmo jeito que dava na modalidade presencial. Uma aula expositiva, às vezes maçante, sem promover uma interação, diálogo, sem contemplar as necessidades do aluno dentro do processo ensino-aprendizagem. Então, tem que ter esse cuidado com o compromisso da instituição na formação continuada de professores”, conclui.

