A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica, que visa atuar no processo de ensino de crianças de zero a cinco anos, desenvolvendo atividades pedagógicas que auxiliam no entendimento cognitivo, afetivo, social e psicológico do aluno. Com o ensino remoto, em meio à pandemia, professores de todo o Brasil, das redes pública e particular, buscaram alternativas e estratégias para manter os pequenos atentos do outro lado das telas de computadores, tablets e celulares. Tudo, com o apoio dos pais, muitas vezes nem tão preparados assim para a missão. Desafios foram lançados, algumas conquistas contabilizadas. E, no decorrer de cada dia letivo online, a certeza de que, daqui para a frente, nada será como antes ...

“Nessa idade, o mais importante não é a quantidade de trabalho, mas, sim, a experiência vivida. Manter a curiosidade e a paixão que a criança tem pelo mundo. Um papel importante dos pais é ajudar nesse desenvolvimento das habilidades cognitivas, como ensiná-las a passar por dificuldades, controlar emoções ou colaborar em casa”, afirma a pedagoga, gestora escolar e professora da Pós-Graduação em Ensino Híbrido e Educação Inovadora da UniAraguaia, Thaís Bonfim Vasques, para quem a participação das famílias nessa fase da Educação Básica sempre foi importante e, no ensino remoto, se torna ainda mais necessária.

Sem retrocessos

Pedagoga e gestora escolar, Thaís, que é também especialista em Educação Infantil e Alfabetização e líder de projetos da For Education Edtech, acredita que o caminho iniciado em 2020 só irá avançar, jamais retroceder: “Muda muita coisa. Durante a pandemia as capacitações intensificaram para que pudessem encantar suas aulas e tornar o aluno, de fato, protagonista. Hoje temos um aluno mais ativo, criativo e que será desafiado o tempo todo.”

Vládia Freire, mestre em Educação e supervisora Educacional da Rede Municipal de Educação de Campina Grande, na Paraíba, também considera que a Educação nunca mais será a mesma após a experiência do ensino remoto emergencial. “Apesar das dificuldades enfrentadas pela garantia de acesso às plataformas digitais, os professores tiveram que repensar muito a sua prática e descobriram que a tecnologia pode ajudar para que o ensino tenha maior qualidade”, argumenta. “Além disso, acredito que vamos sair dessa situação mais fortes e humanizados por sentirmos na pele a falta do outro em nosso dia a dia”, acrescenta.

De acordo com Vládia, para minimizar o isolamento, é fundamental a adaptação da família à essa nova forma de rotina dos pequenos, em seu processo de aprendizagem. Ela reitera: é preciso que pais e educadores permaneçam atentos. “Para termos sucesso nas atividades propostas para as crianças, seja no contexto remoto ou no presencial, é preciso atenção ao tempo de concentração que cada grupo etário consegue manter. A partir disso, planejamos as atividades, prevendo as ações possíveis de acontecer dentro desse tempo”, conclui.

Williane Ludogerio é estudante do 4º período de Jornalismo da UniAraguaia, sob orientação da professora Patrícia Drummond