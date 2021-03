“Uma vez peguei um uber e o motorista estava ouvindo um podcast do curso que ele fazia na faculdade. Ele era estudante de letras e disse que conseguia estudar graças a essa mídia porque podia ouvir o conteúdo das aulas, enquanto dirigia e trabalhava.” O depoimento acima é da professora e especialista em EaD, Patrícia Rodrigues, que atua também na criação de cursos online e videoaulas para ajudar profissionais da educação a aprimorarem o uso das tecnologias aplicadas de maneira pedagógica.

“Eu começo falando desse caso para lembrar que a gente vive em dois mundos e hoje ficamos, muitas vezes, um maior tempo no mundo digital. Então, temos que considerar que as tecnologias, as metodologias ativas e o ensino híbrido proporcionam um maior acesso à educação. Nesse caso, por exemplo, só é possível para este rapaz estudar por meio de podcasts, uma ferramenta muito utilizada na educação superior”, avalia. Ela lembra que outros aplicativos podem ser utilizados na Educação Básica, por exemplo, como os games, que ampliam para o professor a problematização do conteúdo.