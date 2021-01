Você, com certeza, já deve ter conhecido alguém que se questione sobre como chegar ao sucesso profissional e ao destaque em sua respectiva área de atuação. Mas será que há um segredo para alcançar o tão almejado sucesso profissional? Exercer bem uma determinada função e alcançar êxito na sua carreira está associado ao quanto se preparou. Para se ter sucesso, ser um profissional de destaque dependerá do quanto você se dedica a buscar e atualizar os estudos e conhecimentos da sua área. A formação inicial acontece durante os estudos realizados na graduação. O princípio formativo do Ensino Superior é o alicerce para desenvolvimento de habilidades e competências nas diversas áreas do conhecimento. Observe bem, a graduação é o “alicerce” para ser um profissional de sucesso e você precisa, portanto, dedicar-se à sua carreira e estar além de ser um bom funcionário, proativo e dedicado.

Estamos aqui falando de diferencial, de destaque, de sucesso! Lembre-se: conhecimento é poder! Então, o segredo para ser o melhor profissional da sua área, que possui competência para exercer os melhores cargos, sem sombra de dúvidas, é ser aquele que está mais habilitado, mais qualificado. Daí a importância de continuar estudando. Para continuar investindo em você e em sua carreira, a formação continuada é a constante necessidade de aperfeiçoar-se e de atualizar-se. Por isso, fazer uma pós graduação pode ser um diferencial na carreira! O Centro Universitário Araguaia (UniAraguaia) é uma instituição inovadora, focada no uso das técnicas pedagógicas mais recentes e voltada para propiciar o desenvolvimento intelectual e acadêmico. Como instituição educativa, prioriza o conhecimento e o desenvolvimento das habilidades e competências necessárias para o exercício profissional e inserção no mercado de trabalho de forma crítica e transformadora.

Atualize-se de forma segura

Durante o período da pandemia, estudantes ficaram receosos em realizar cursos presencialmente. Dessa forma, os cursos de pós-graduação online são uma excelente opção. Lembre-se também que esse formato permite uma maior flexibilidade para estudar. São vários cursos nas áreas de direito, engenharia e meio ambiente, gestão e negócios, comunicação em marketing e educação.

Inscrições abertas

A UniAraguaia oferece vários cursos de pós-graduação, tanto na modalidade presencial quanto na modalidade on-line ao vivo. Os cursos podem ser consultados pelo site uniaraguaia.edu.br. Para maiores informações, ligue para o telefone (62) 3923-5400 ou faça uma visita. Unidade Bueno: Av. T-10, n° 1047 ou Passeio das Águas Shopping.

Por Dr. Nelson Silva Pinto

Doutor em Ecologia e Biomonitoramento

Prof. dos cursos de Ciências Biológicas, Nutrição e Pedagogia

Coordenador do Núcleo de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação da UniAraguaia