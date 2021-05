No momento em que escrevo este texto, o Brasil contabiliza mais de 423 mil mortes (esse número já cresceu em pouco mais de uma semana), causadas pela Covid-19, sem que uma boa parte da população compreenda o perigo que nos ronda. A morte, a todo tempo, decalca o nosso imaginário, mas ela é real e se nos apresenta de várias formas, está em todos os lugares, e não escolhe cara, muito menos casta.

Lançados à correnteza, à tormenta, estamos à deriva, após o comandante, aluado, abandonar a embarcação, nadar por um bom tempo, e, por sorte, chegar à costa e gritar para que todos saltem ao mar, com a promessa de que estarão a salvo. Risível, não? Claro que não, quando sabemos que não há boia suficiente para todos e que boa parte dos passageiros não sabe nadar.

Metáfora à parte, esse fato nos faz lembrar do navio Costa Concordia, que afundava próximo à ilha de Giglio, na Itália, no dia 13 de janeiro de 2016, e foi abandonado, covardemente, pelo comandante, Francesco Schettide, que desconsiderou o posto que ocupava e a sua responsabilidade para com a embarcação e passageiros. O resultado foram 32 mortes. Aqui, já passamos das 423 mil.

Como se não bastasse tão triste realidade, mais um soco na nossa cara: 29 mortos e o doloroso lamento de famílias dilaceradas, em Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro. Tudo isso aos olhos do Estado, sob as suas ordens, seu desgoverno: sem hesitação, homens fortemente armados desferiram o segundo tiro, ouviu-se o segundo grito, e a ele se seguiram outros gritos, tantos outros gritos, na tessitura de um rio de sangue.

Somem-se aos gritos, aos tiros, às mortes, a fome, a miséria, o desemprego, a falta de saneamento básico, a precariedade do acesso à Internet, ao lazer, aos livros. Acrescentem, ainda, o descaso pelo ser humano, a banalização da vida, o ódio, a intolerância, o medo, o desrespeito, as fake news, as ameaças aos poderes constituídos. Tudo isso nos dá a dimensão da confusão na qual estamos imersos, corremos perigo, e não sabemos os rumos da desgovernada nau, só nos restando rezar, acreditar na ciência, e torcer para que novos desastres não nos tomem de assalto.

Atentos a tudo isso, finalizando esta reflexão, evoquemos o poeta português Luís Vaz de Camões, em Os Lusíadas”, publicada em 1572, cuja história é a viagem de Vasco da Gama às Índias: um novo empreendimento português de descobertas e conquistas. No episódio o “Velho do Restelo” (Canto IV, 97), contrário à viagem portuguesa, pelas incertezas e perigos dessa navegação, o Velho interpela sarcasticamente: “a que novos desastres determinas / De levar estes Reinos e esta gente? / Que perigos, que mortes lhe destinas / Debaixo dalgum nome preminente? / Que promessas de reinos e de minas / De ouro, que lhe farás tão facilmente? / Que famas lhe prometerás? Que histórias? / Que triunfos? / Que Palmas? Que vitórias?”.

Francisco Perna Filho é poeta, contista e crítico literário; mestre e doutor em Estudos Literários pela UFG; professor da Uniaraguaia e da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia