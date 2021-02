O curso de Pedagogia é um curso de licenciatura que objetiva formar profissionais para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Nesses espaços, o pedagogo pode atuar tanto na sala de aula, com o processo de ensino-aprendizagem, como na administração e na gestão escolar, acompanhando e auxiliando a promover ações pedagógicas na instituição de ensino. O (a) pedagogo (a) pode atuar também em Escolas que possuam Anos Finais do Ensino Fundamental e até mesmo no Ensino Médio, desde que existam demandas que requeiram conhecimentos da sua área de formação.

Mas se engana quem acha que a atuação desse profissional se restringe ao espaço escolar. O (A) Pedagogo (a) pode atuar também em empresas, com a elaboração de projetos e capacitação dos profissionais. Pode também atuar em hospitais acompanhando alunos em tratamento. E, entre outras possibilidades, pode realizar atendimentos para sujeitos que possuam dificuldades no processo de ensino aprendizagem, seja por meio do acompanhamento escolar, ou pela especialização no curso de Psicopedagogia.

Todavia, é na sala de aula que essa demanda se apresenta em maior quantidade. De acordo com dados do Sindicato Municipal dos Servidores da Educação de Goiânia (Simsed), em 2018, o déficit de pedagogos na cidade de Goiânia era de 1084 profissionais. O último concurso realizado na cidade foi no ano de 2016.

Essa demanda por profissionais licenciados em Pedagogia tende a aumentar, uma vez que a prefeitura de Goiânia vem inaugurando Centros Municipais de Educação Infantil na cidade com o objetivo de atender a demanda por vagas nessa etapa. Tal iniciativa busca cumprir com uma das metas do Plano Nacional de Educação que era a de universalizar o acesso à Educação Infantil na pré-escola até 2016, e ampliar a oferta na etapa equivalente a creche para atingir no mínimo 50% da demanda existente.

É durante o curso de Pedagogia que o sujeito irá receber a formação inicial para o exercício da profissão. Com disciplinas que articulam uma fundamentação teórica de forma sólida com a atuação prática, esse curso possibilita que os licenciados atuem nos mais diversos espaços, possuindo conhecimentos amplos dos saberes educacionais. São esses saberes, estruturados em um currículo, que promovem um exercício com competência das habilidades do licenciado.

Entretanto, é preciso que se destaque a importância da formação continuada, uma vez que um bom profissional dessa área deverá estar sempre disposto a atuar de forma crítica e reflexiva, procurando superar as contradições e desafios do processo educativo. Dessa forma, escolher uma boa instituição para realizar essa etapa é de fundamental importância para o sucesso no mercado de trabalho.

O Centro Universitário Araguaia, instituição com conceito 5 no MEC, apresenta cursos de licenciatura em Pedagogia nas modalidades presencial e Ensino a Distância. Acreditando em uma formação que contribua com a sociedade, a instituição prepara seus licenciandos para atuar de maneira competente e ética no espaço educacional, sejam eles escolares ou não.

Para os profissionais que já são licenciados e pretendem se especializar, a instituição apresenta uma gama de possibilidades de cursos:

Pós-graduações presenciais:

Docência Universitária

Psicopedagogia

Pós-graduações online e ao vivo:

Docência Superior On-line: Mediação, Interação e Práticas Pedagógicas

Ensino On-line: Metodologias Ativas e Tecnologias Educacionais

Educação Infantil: Propostas Inovadoras.

Por Ruskaia Fernandes Mendonça

Pedagoga, Mestra em Educação

Coordenadora do Curso de Pedagogia da Uniaraguaia

Coordenadora do Curso de Especialização em Educação Infantil Online