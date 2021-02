Ainda é comum ouvirmos a pergunta: Afinal, o que faz um(a) professor(a) na Educação Infantil? Para respondermos tal questionamento, é preciso que façamos um breve retrospecto da história da educação das crianças menores de 6 anos de idade no Brasil. Historicamente, a Educação Infantil esteve nas mãos da assistência social e foi apenas com a aprovação da Constituição Federal (1988) e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 1996) que essa etapa passou a fazer parte da Educação Básica. Isto quer dizer que a Educação Infantil (EI) só passou a ser responsabilidade do Estado e direito da criança recentemente, através de lutas por parte de diferentes movimentos sociais em defesa da criança e sua educação.

Antes da promulgação desses documentos de lei, o atendimento das crianças da EI se dava, majoritariamente, com caráter assistencialista, de guarda e cuidado, sem preocupação explícita com os processos educacionais, não havendo, por exemplo, a preocupação com o nível de escolaridade das pessoas responsáveis pelo atendimento dessas crianças em instituições. A figura de um profissional, formado em nível superior, em curso de licenciatura, é também algo recente na história da Educação Infantil brasileira (BRASIL, 1996).

Diante disso, mesmo com a aprovação de tais documentos e com essa mudança no formato de atendimento, ainda é possível encontrar pessoas com dúvidas acerca do real objetivo do atendimento destinado às crianças da Educação Infantil. A dúvida em diversas ocasiões, recai, principalmente, em duas dimensões: ora se pergunta sobre o que se faz um(a) professor(a) com crianças tão pequenas, ora se questiona se a Educação Infantil não seria uma etapa preparatória para o Ensino Fundamental.

A resposta para essas duas perguntas, podem ser encontradas na letra da lei. De acordo com a LDB (1996), em seu Art.°. 29, A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, completando a ação da família e da comunidade. Logo, podemos considerar que a Educação Infantil possui identidade própria, ou seja, não é fase preparatória para o Ensino Fundamental e as crianças dessa etapa devem ser atendidas respeitando seus direitos e promovendo o seu desenvolvimento integral, o que quer dizer que o cuidado e a educação caminham de maneira indissociável, sendo elementos fundamentais para que esse desenvolvimento aconteça na sua totalidade.

Mas, afinal: o que se faz com essas crianças na EI? De acordo com a professora doutora Ivone Garcia Barbosa (NEPIEC/FE -UFG), pesquisadora referência nos estudos da infância em Goiás e no Brasil, o trabalho pedagógico na Educação Infantil objetiva proporcionar, às crianças, vivências que abranjam: as brincadeiras, a interação, a imaginação, a criação, as múltiplas linguagens, o acesso às artes visuais, a música, as artes cênicas, a literatura, assim como experiências que envolvam os conhecimentos historicamente construídos.

Por isso, para realizar tal tarefa, é preciso que os adultos responsáveis pelo atendimento destas crianças nas instituições, sejam professores(as) pesquisadores(as), estudiosos(as), mediadores(as) privilegiados(as) da cultura e do conhecimento sistematizado, profissionais capazes de ajudar a criança a ver, enxergar e estar no mundo, trilhando caminhos ainda não percorridos.

Por Ma. Ester Alves Lopes Mendes

Pedagoga e Mestre em Educação (FE/UFG)

Pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância e sua Educação em Diferentes Contextos (NEPIEC)

Professora do Curso de Pedagogia da UniAraguaia