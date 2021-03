O Governo de Goiás acaba de criar um projeto que visa promover o desenvolvimento da indústria de moda em Goiânia. Essa iniciativa tem como objetivo criar oportunidades de negócios e fortalecer a cadeia produtiva do estado.

Com o constante crescimento de lojas, confecções e distribuidores, nos tornamos reconhecidos como um dos maiores polos de moda do país. Esse sucesso é perceptível com o contínuo desenvolvimento na região da 44, onde o setor de moda em Goiás tornou-se um dos principais expoentes atacadistas do Brasil.

Diante dessa expansão, e com um olhar inovador, a UniAraguaia, com conceito máximo pelo MEC, oferece o curso de graduação em Design de Moda, com duração de 2 anos, modalidade presencial, na unidade Bueno. Nossa graduação tem o propósito de formar profissionais que atuem na criação e gestão de projetos de vestuário, empreendendo no campo da Indústria da Moda, desde confecções, ateliês, escritórios de Design, Bureaus de Pesquisa e Criação em Moda.

A moda é um dos aceleradores da economia do país, mas para além do valor econômico, graduar-se em Design de Moda promove a cultura. Queremos possibilitar ao aluno uma visão holística, ou seja, conduzi-lo a desenvolver projetos que extrapolam o senso comum, entender que moda faz parte da cultura e é uma expressão cultural. Moda comunica, é linguagem.

Pessoas compram impulsionadas por desejos e identificações, e saber trabalhar com inteligência esses conceitos é função do designer, pois este cria produtos com significados diferenciados, adequados ao consumidor de forma responsável e ética. Compreender, portanto, que um produto carrega uma mensagem e a lógica que leva ao consumo vai além de mero sentido prático.

O nosso compromisso é formar uma geração de profissionais que saibam otimizar e encontrar novas formas de ressignificar o produto de moda, atendendo não só às demandas das tendências socioculturais de um mundo globalizado, mas também, sem esquecer de conciliar com a essência local e autoralidade.

O universo da moda, com toda a sua diversidade e complexidade, oferece muitas possibilidades de trabalho, gera renda, emprego, desenvolvimento e inclusão para a sociedade. Segundo o Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil, publicado pela Firjan em 2019, a Economia Criativa - segmento no qual a moda faz parte - a cada instante se converte em uma das maiores forças da nossa economia, responsável por 2,6% do PIB brasileiro, transformando o momento oportuno para a especialização na área.

Por Professora Mestra Aline Hardman

Coordenadora do curso de Design de Moda da UniAraguaia