Desde o lançamento do primeiro mecanismo intermitente de projeção de imagens por Thomas Edson e, posteriormente com o cinematógrafo dos irmãos Lumière, o cinema se tornou objeto de representação, projeção e principalmente de entretenimento. Seja como ato comunicacional ou mídia reprodutível, mal sabiam os inventores da sétima arte as metamorfoses e possibilidades que esse meio de expressão iria ganhar.

Umberto Eco já fazia previsões em seu texto Os Limites da Interpretação sobre o fato de um autor não ter total controle de sua obra, que por si só é permeada de significados e possibilidades outras que não podem ser controladas por seu idealizador.

No que tange a evolução dos meios e linguagens audiovisuais, um fenômeno semelhante se estabelece. Nesse jogo de coexistência e diálogo de múltiplas plataformas de mídia, as linguagens também se misturam e criam hibridismos inimagináveis, adequando-se a esses canais de fala, nesse sistema de mediação dos conteúdos simbólicos difundidos nas redes sociais. Surgem assim novas estéticas que rompem com o formalismo cinematográfico e democratizam sobremaneira o fazer audiovisual na contemporaneidade.

Desde a captação em posição vertical com o uso dos smartphones, passando pelas reproduções efêmeras postadas em stories que se apagam em 24 horas, a relação imagem e som vem ganhando novos contornos. Tal fato delineia diferentes formas de postagem em redes sociais como o Instagram, que dá margem tanto para algo mais dinâmico quanto para vídeos mais extensos, geralmente informativos, como ocorre no IGTV e no Reels, entre outros canais, onde é possível postar, repostar, integrar redes e distribuir conteúdo para outros usuários e avatares.

Tal dinâmica de integração anuncia não apenas estéticas híbridas ou o deslocamento da figura dos produtores de entretenimento e da possível recriação e revisão desses limites que foram substituídos pelo que Jenkins denomina como cocriadores coletivos. Estabelece-se dois fenômenos: de produção de conteúdo informativo e narrativo, um pouco mais extenso do que é usualmente postado nos stories, porém bem mais rápidos que um filme ou uma reportagem mais elaborada.

Há ainda os casos de deslocamento do eixo espaço/temporal e do lócus de produção, que permitem tanto a criação de vídeos de entretenimento com pouquíssimo tempo de duração quanto a integração de fragmentos narrativos captados por várias pessoas. Cada uma produz de um local diferente, que se complementam após serem enviados pela rede para serem integralizados e postados em plataformas como o Tik Tok.

O contexto pandêmico acelerou esse processo em que marcas, digital influencers ou mesmo pessoas consideradas comuns desejam criar e compartilhar esses conteúdos, a fim de gerar experiências ligadas à lógica do espetáculo, da diversão, da promoção e da composição de pequenas pílulas informativas.

Diante do exposto, questões podem ser suscitadas, tais como: essas produções feitas para viralizar nas redes estabelecem um retorno ao cinema de atrações, ou primeiro cinema, que no contexto atual, longe de produzir estéticas novas, se apropriam do aparato audiovisual para o entretenimento simples, fugaz, de fácil fruição?

Com o estabelecimento de novas práticas que se definem enquanto estética, tais como mudanças no enquadramento, uso de ring lights e microfones de lapela aparecendo, entre outras alterações, esses recursos se manterão apenas para as mídias digitais ou irão influenciar o fazer cinematográfico?

Nota-se que, na verdade, essas práticas são por si só novas estéticas e que constituem um dos caminhos da produção audiovisual dos tempos pós-modernos, com menor higienização do plano e maior possibilidade de produção de conteúdo, dissociado da obrigatoriedade formal do cinema narrativo.

Se interessou por este assunto?

Conheça os cursos da UniAraguaia nessa área.

Acesse: linktr.ee/uniaraguaia e fale com um consultor.

Murilo Gabriel Berardo Bueno é publicitário, mestre em Comunicação e doutorando em Performances Culturais