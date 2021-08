A missão Artemis tem como objetivo levar a primeira mulher e a primeira pessoa negra à Lua, dando início a exploração espacial sustentável que futuramente levará o homem a Marte. Como essa missão pode e contribuirá com a inclusão de mais mulheres e pessoas negras no âmbito científico-espacial? – Em primeiro lugar, a inclusão social de novos estudantes no âmbito científico tem por objetivo formar grandes profissionais da área científica contribuindo com a igualdade de oportunidades, além de coadjuvar na ambiciosa missão de levar o homem a Marte.

No último dia 15 de junho, no Palácio do Planalto, foi assinado o “Artemis Accords” ou Acordo Artemis que é vinculado ao “Programa Lunar NASA Artemis” que pretende levar a primeira mulher e a primeira pessoa negra à lua em 2024, pousando no polo sul do satélite natural da Terra.

O Progama Lunar da NASA iniciou-se na Missão Apollo, que aliás é o irmão gêmeo de Artemis (deuses gregos). A exploração espacial a cada dia se torna uma realidade para ser humano, assim como foi o início das grandes navegações com Espanha e Portugal iniciando uma ampla exploração no globo terrestre. Mas em se tratando de explorar o sistema solar, China, EUA, Rússia, Japão, Índia e ESA (Agência Espacial Europeia) lideram essa corrida.

A Missão Apollo levou ao todo 12 pessoas ao solo lunar, no entanto foram 12 homens brancos, escancarando o preconceito racial e de gênero. Mas cabe salientar que Katherine G. Johnson, cidadã norte-americana, preta, matemática, foi a responsável pelos cálculos que levaram o homem à Lua e que influenciou uma geração de mulheres na ciência.

A exploração espacial teve início no fim da 2° Guerra Mundial com EUA e URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas), e mais tarde veio a ser chamada de Guerra Fria. A Guerra Fria foi uma corrida armamentista em um duelo de ideologias: Comunismo (URSS) x Capitalismo (EUA), e trouxe avanços significativos para o âmbito da exploração espacial. Um exemplo disso é a Valentina Tereshkova, a primeira cosmonauta a ir ao espaço.

Assim sendo, deve-se assegurar que todos os grupos sociais tenham acesso a um ensino de qualidade, bolsas de estudos e a inclusão de classes sociais que não possuem força política e econômica a fim de possibilitar a igualdade, que no Brasil, é prevista pelo artigo 5° da CF/88.

Portanto, é imprescindível que no cenário brasileiro se desenvolvam políticas de inclusão e de investimento para que o país possa avançar tanto no aspecto científico quanto na questão de igualdade, tratando os desiguais de forma desigual com o intuito de gerar igualdade e assegurar que todos tenham acesso a uma educação de qualidade sem qualquer preconceito, seja ele em razão da raça, gênero, etnia, sexo ou orientação sexual, pois a dignidade da pessoa humana é algo que deve ser protegido de qualquer ato discriminatório.

Bem, parafraseando Martin Luther King, eu tenho sonho onde haverá mais igualdade e liberdade, onde o homem e a mulher tenham valores iguais em direitos respeitada as diferenças de ambos, onde a educação de qualidade seja a realidade de todos, e por fim, onde o primeiro brasileiro(a) seja negro(a), branco(a), indígena possa vir a ser aquele(a) que virá a pisar em solo lunar ou até mesmo em Marte.

Thiago José Rodrigues,

Graduando em direito pela UniAraguaia, representante de turma e pesquisador em direito. Orientado pela Prof° Ma. Ivna Lauria