Desde ontem e intensificando-se hoje, amanhã até sexta, há um grande número de atividades em comemoração ao Dia Nacional de Luta Antimanicomial, com a participação de várias entidades sob a coordenação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do Sistema Único de Saúde (SUS) da capital e interior. Detalhes sobre as apresentações artísticas, exibição de vídeos, debates etc. podem ser obtidos pelo link https://www.facebook.com/saraurexistimos2021.

A nossa participação aqui, em conformidade com o propósito de educação e informação do grande público deste veículo de comunicação, é esclarecer o pano de fundo filosófico da luta antimanicomial, que é o direito à diferença e a reivindicação de uma sociabilidade do lazer, no sentido grego clássico desse termo e de protesto contra uma sociabilidade bipartida graças ao objetivo da acumulação de capital financeiro. Cada uma dessas ideias será explicada a seguir.

A sociabilidade do lazer era o modo aristocrático grego clássico de viver. Esse modo de existir baseava-se na ideia de que a humanidade se realiza somente quando os sujeitos gozam do tempo e das condições para o uso público da palavra, na assembleia política dos cidadãos; para o gozo da celebração comunitária da tragédia, no teatro; para a leitura, a ginástica, a música, a escritura e as demais atividades do cuidado de si.

Esse ideal grego, guardadas as devidas diferenças, pode ser colocado em analogia com o modo indígena brasileiro e latino-americano de viver, tal como o apresentaram vários antropólogos, notadamente Pierre Clastres.

Os povos originários daqui não chegaram a produzir uma filosofia como a pré-socrática e uma arte como a tragédia, mas produziram uma forma de ócio e lazer que também tem algo essencial a nos ensinar e que ganhamos ao incorporar ao que aprendemos do modo grego de viver.

Os povos originários realizaram sociedades do lazer que não dependiam de uma divisão do trabalho como a do caso dos gregos clássicos, que implicava a escravidão. Nas sociedades dos povos originários, havia trabalho e lazer para todos, pois o trabalho não visava a acumulação e não usava a exploração de uns pelos outros. Na sociedade grega clássica, somente os cidadãos gozavam do ócio que lhes permitia a elevação cultural e o cuidado de si.

A filosofia da luta antimanicomial é o direito à diferença que só pode existir plenamente numa sociedade que não visa a extração da mais-valia do trabalho, em favor da acumulação do capital. A sociedade da mais acumulação leva à perda de todos. Do lado das maiorias, dos explorados, precipita-se o empobrecimento e a morte, inclusive a morte da sacralidade do mundo, dos corpos humanos e da natureza. Do outro lado, o da acumulação do capital financeiro, precipita-se a desumanização, onde o cinismo destrói a consciência ética e inviabiliza o cuidado de si, que é espiritualidade e elevação do humano para além de si.

A luta antimanicomial é a luta contra a bipartição social, que suprime a alteridade e a diferença porque a oposição entre os razoáveis e os loucos, entre a racionalidade e a loucura, não é apenas contemporânea do nascimento da sociedade de oposição entre possuidores e despossuído de capital; entre trabalhadores cada vez mais explorados e capital cada vez mais acumulado. A bipartição social entre a razão e a loucura é uma face privilegiada da bipartição social entre capital e trabalho.

Dessa forma, o Dia da Luta Antimanicomial é o dia da luta por uma nova forma de vida social. Vista do ponto de vista de sua própria filosofia, a luta antimanicomial é irmã da luta pelo desencarceramento, da luta pela inclusão de todos numa sociedade de lazer, que só será possível como sociedade da partilha e não como sociedade da acumulação.

Eduardo Sugizaki é doutor em História e em Filosofia; Larissa Arbués é doutora em Psicologia e Tatiana Carilly é doutora em Educação