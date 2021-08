A discussão sobre a utilização ou não de símbolos religiosos no ambiente laboral está longe de acabar na Europa. Com o crescimento da imigração na última década e com a pandemia do covid-19, o número de pessoas que buscam oportunidades de trabalho aumentou no velho continente.

Em recente decisão, o Tribunal de Justiça da UE decidiu que as empresas privadas que proibirem as funcionárias do uso do véu islâmico enquanto trabalham não estarão desrespeitando a liberdade religiosa, desde que o façam com o intuito de manter uma política de neutralidade.

A Suprema Corte examinou dois casos apresentados pelos Tribunais Alemães, em um deles uma cuidadora de criança e outro uma atendente de farmácia, ambas foram proibidas por seus empregadores de usar o hijab (véu islâmico que cobre o cabelo). Nesse sentido, o Tribunal deve de decidir se o impedimento caracterizava desrespeito à liberdade religiosa e discriminação no ambiente de trabalho ou, então se seria permitido para promover a liberdade de gestão das empresas privadas.

Disse a Corte: “A proibição de usar qualquer item visível de expressão política, filosófica ou religiosa no local de trabalho deve ser justificada pela necessidade do empregador de apresentar uma imagem neutra para os clientes ou para evitar disputas sociais.”

Sendo assim, observa-se um retrocesso em aspectos de liberdade religiosa e de expressão nas recentes decisões do Tribunal de Justiça da UE. O debate continua aceso sobre a utilização do hijab, pois o bloco vê crescer o número de mulçumanos residentes. Durante alguns anos, o argumento utilizado por parte dos países Europeus é que a utilização das vestimentas, como: niqabs, burcas e véus, impediam a socialização e atrapalhava a segurança pública.

Organizações Internacionais, inclusive a ONU, rechaçam tais decisões e alegam que as medidas violam os Direitos Humanos. Com a pandemia da covid-19 e a utilização obrigatória das máscaras, o discurso de proibição de itens que cobrem parte do rosto perdeu força, pois o acessório de proteção, não se tornou ameaça a segurança e nem deixou a sociedade de conviver.

Observa-se que mesmo com as decisões do Tribunal de Justiça da UE no sentido de permitir a proibição do véu islâmico, não há consenso entre a jurisprudência observada nas Cortes dos países-membros do bloco Europeu.

No Brasil, a utilização de símbolos caracterizados como religiosos estão ganhando novos contornos, em razão da diversidade religiosa existente no país. Alguns Tribunais já estão decidindo se a proibição ou não desses símbolos no ambiente laboral ferem a liberdade religiosa.

A discriminação é ato ou a conduta de transgredir os direitos de uma pessoa, baseado em raciocínio preconceituoso e sem conhecimento adequado sobre a matéria, tornando injusta e infundada a presente atitude. A OIT (Organização Internacional do Trabalho) trata da proibição de discriminação no que concerne a matéria de emprego e profissão em suas Recomendações e Convenções, detalhando todas as atitudes que caracterizam de alguma forma de exclusão ou preferência entre as pessoas, ou seja, qualquer forma de distinção, apenas por preconceito e discriminação, será considerada arbitrária e proibida.

Ao deparamos com as decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia constatamos discriminação e preconceito, visto que, o emprego e a atividade profissional são elementos importantes para garantir a igualdade de oportunidades para todos e muito contribuem para promover a plena participação dos cidadãos na vida econômica, culturais e sociais, bem como desenvolvimento social.

Autor: Ricardo Oliveira da Silva Júnior

Doutorando e Mestre em Direito pela Universidade de Coimbra. Especialista em Direito do Trabalho pelo Centro Universitário Internacional. Professor de Direito da UniAraguaia. Parecerista. Advogado, sócio no Escritório Oliveira Bastos.