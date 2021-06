O romance Looking Backward 2000-1887, do escritor americano Edward Bellamy, apresenta vários temas que podem ser analisados sob a ótica jurídica. Na história, os Estados Unidos teriam se tornado uma utopia socialista, em que todos teriam direito à educação, ao trabalho e à aposentadoria aos 45 anos de idade.

A referida obra deu origem a um debate histórico entre autores, denominado de “guerra dos livros”. A despeito de sua relevância, é preciso avisar aos possíveis interessados: a leitura é tediosa, composta por uma narrativa expositiva, aproximando a obra a uma propaganda ideológica.

As temáticas trabalhadas contam com uma conexão evidente com a disciplina jurídica, contudo, como é comum às utopias, deve-se atentar para sua essência inalcançável. Assim, para a infelicidade dos estudiosos do Direito Previdenciário, há pouco ou nenhum reflexo útil à realidade factual.

O verdadeiro tema desta análise é o estado de animação suspensa. No romance, o protagonista é acidentalmente levado ao futuro após combinar um estado de sono hipnótico e um ambiente hermético com as condições necessárias à sua sobrevivência.

Outros produtos da cultura popular e da ficção científica já trabalharam tal mecanismo literário como maneira de preservar um ser vivo por longos períodos de tempo de forma inconsciente.

Recentemente, tal conceito tem sido explorado na ideia de “sono criogênico”, um processo em que as baixas temperaturas conservariam os seres vivos de maneira imutável. Como exemplos cinematográficos, temos os filmes da saga Alien e as adaptações de Capitão América, tendo sido este último utilizado pela vencedora do prêmio Famelab 2020 – prêmio de comunicação que estimula cientistas a explicarem termos científicos para a população não acadêmica – Gabriela Ramos Leal, para elucidar o tema.

A criopreservação já é uma realidade para organismos celulares, havendo inclusive decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a obrigação dos planos de saúde em custear o “congelamento” de óvulos em determinadas situações, como o de uma segurada que, após passar por tratamento para câncer custeado pelo plano, sofreria com infertilidade.

A criopreservação de um ser humano, todavia, permanece sendo algo distante e, certamente, a partir do momento que se tornar uma tecnologia acessível, levantará vários questionamentos envolvendo bioética e biossegurança, assim como ocorreu com o advento da clonagem.

Nos tempos atuais, vemos ressurgir defensores do Direito Natural, algo que pode levantar empasses para a utilização da criopreservação. O embate entre Direito Natural e Direito Positivo – o direito posto, contido nas normas públicas e decisões jurisprudenciais – é tido, majoritariamente, como algo superado, em especial pela dificuldade de se precisar o conteúdo dos direitos naturais, haja vista a facilidade de ser alterado por seus adeptos. Assim, a tendência atual é compreender o Direito como um produto da evolução histórica e cultural de cada sociedade.Porém, sob a ótica jusnaturalista, a criopreservação será questionada. Afinal, é elementar considerar que o método vai de encontro a uma possível obrigação natural existente. Por isso, questiona-se: teria o homem a obrigação de se vincular ao tempo em que nasceu? Ou haveria liberdade para escolher viver em outra época?

Tiago Ducatti de Oliveira e Silva é advogado, especialista e mestre em Direito e professor do curso de Direito do Centro Universitário Araguaia.