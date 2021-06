De acordo com a classificação de muitos autores, a primeira obra de ficção científica produzida foi Frankenstein, de Mary Shelley, publicada no início do século XIX. Nos dias de hoje, seria comum classificar o romance em questão como um clássico do terror, sendo que poucos considerariam enquadrar a criação da autora inglesa em ficção científica, especialmente quando se considera o quanto o cinema de horror já a explorou.

No entanto, tais linhas de argumentação ou de pensamento são, na verdade, anacronismos. Para entender porque tal obra é a pioneira no ramo da ficção científica, é necessário considerar a época em que vivia a autora e o estágio de desenvolvimento científico.

No momento em que a obra é concebida, trabalhos envolvendo bioeletricidade eram reproduzidos em vários centros europeus, partindo do idealizado pelo médico, físico e pesquisador Luigi Galvani. Em sua essência, tais experimentos acadêmicos consistiam em aplicar impulsos elétricos a animais mortos, buscando comprovar que o controle dos tecidos musculares era exercido via eletricidade.

Como afirmado na primeira parte desta trilogia de artigos, em muitos pontos a ficção científica se antecipa às descobertas da própria ciência. A partir das experiências de contração muscular de tecidos mortos, proporcionadas pelo galvanismo, a obra propõe a seguinte questão: “seria possível reanimar um corpo humano com corrente elétrica?”.

Apesar de não ser possível reanimar os mortos, como talvez propusesse a autora, há na atualidade processo que se assemelha o suficiente da visão ficcional apresentada: o processo de desfibrilação, concebido mais de 120 anos após as primeiras edições de Frankenstein.

Evidente que uma das discussões que são iniciadas pelo clássico de Mary Shelley é a experimentação científica com seres humanos. Neste são amplamente conhecidos os terríveis experimentos nazistas com judeus, posteriormente julgados pelo Tribunal de Nuremberg.

No entanto, menos comentados são as experimentações humanas perpetradas pela Unidade 731 do exército imperial japonês, cujas cobaias eram prisioneiros chineses na Manchúria, cujos cientistas nunca foram julgados, ou os estudos de Sífilis conduzidos no Alabama.

O peso histórico destes acontecimentos levou à proteção advinda das convenções de direitos humanos e de postulados éticos, como o Código de Nuremberg e a Declaração de Helsinque, mas há uma clara ausência de regulação internacional quanto à limitação dessas experiências.

Neste ponto, a temática proposta pelo livro deve ser atualizada, abarcando os novos ramos do conhecimento, em especial a genética. Ao longo do século XX, cientistas tentaram conduzir experimentos para produções de híbridos humanos, em busca da criação de um “chipanzomem”.

No Brasil, a Lei de Biossegurança (lei nº 11.105/2005) proíbe qualquer forma de engenharia genética em célula germinial, zigoto ou embrião humano. Outros países também fizeram proibições similares, o que não aparenta ter sido suficiente.

Nestes últimos meses, foram divulgados estudos conduzidos na China que mantiveram embriões de macacos com células humanas vivos por quase um mês. Os cientistas alegam como provável resultado do estudo a produção de órgãos humanos para suprir as necessidades de transplantes.

Esses experimentos proporcionam outras discussões frente às obras de ficção científica, contudo, as lições da ficção e da história, aparentemente ignoradas, apontam para a condução ética e limitada de experimentações humanas.

Tiago Ducatti de Oliveira e Silva é advogado, especialista e mestre em Direito e professor do curso de Direito do Centro Universitário Araguaia.